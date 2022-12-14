"Три богатыря - наше все": каких героев хотели бы продвигать депутаты ЗакСа

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Президент Владимир Путин заявил о необходимости популяризировать персонажей отечественной культуры и истории. ЗАКС.Ру попросил депутатов Заксобрания Петербурга назвать возможных героев, образы которых, по их мнению, следовало бы продвинуть среди россиян. Парламентарии вспомнили о богатырях, полководцах, а также о Сталине и Сахарове.

По итогам встречи с историками и представителями традиционных религий глава государства Владимир Путин 13 декабря поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, которые бы демонстрировали традиционные ценности. Одним из способов популяризации должна стать печать изображений героев на сувенирной продукции. На выполнение поручения у кабмина есть полгода.

В Заксобрании Петербурга считают, что в первую очередь нужно прославлять богатырей и полководцев, но некоторые парламентарии предлагали и не самых очевидных персонажей.

Илья Муромец, Баба Яга и Иван-дурак

Большинство опрошенных ЗАКС.Ру депутатов парламента сошлись во мнении, что самые достойные для популяризации герои из отечественного фольклора - богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Чаще всего депутаты упоминали лишь первого персонажа.

- Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Никак не Иванушка-дурачок. Ни в коем случае. Три богатыря - это наше все, - считает единоросс Всеволод Беликов.

Похожей позиции придерживается и председатель парламента Александр Бельский, и руководители фракций Роман Кононенко (КПРФ) и Павел Иткин (ЛДПР) и другие депутаты.

Глава "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Павлов озвучил непопулярное мнение и предложил продвигать образ Бабы Яги как антагониста в подтверждение достижений положительных персонажей.

- А я бы какого-нибудь антигероя добавил. Бабу Ягу, – предложил Павлов. — Мое мнение такое, чтобы был герой, нужен еще кто? Антигерой. Иначе непонятно. Кого-то надо победить. Они подчеркивают героизм главного героя.

Александр Рассудов из КПРФ не разделяет мнения Беликова и считает, что Иванушка-дурачок отлично описывает культуру русского человека.

- Иван-дурак. Очень отражает все традиционные ценности. Мне кажется, лучше о русской душе, чем Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов, не написал ни в прозе, ни в поэзии никто. Но нужно было популяризировать все творчество, а не избранное. Льва Николаевича Толстого они вряд ли будут популяризировать в силу его сложных взаимоотношений с русской православной церковью. С Чайковским другая проблема. В свете последних законодательных новаций. Хотя Александр Сергеевич, памятуя знаменитый фильм Парфенова о Пушкине, мне кажется, хорошо и пьянство будет популяризировать и разгульный образ жизни, что на Руси всегда пользовалось большой популярностью, - сказал Рассудов.

Некоторые депутаты решили выделить не столько литературных персонажей, сколько их создателей. Андрей Алескеров - Аркадия Гайдара с его "Чук и Гек" и "Тимур и его команда", а также трилогию "Тарантул" авторства Германа Матвеева. Единоросс Наталия Астахова с юности осталась под впечатлением от фильма Марка Захарова "Убить дракона" по мотивам пьесы Евгения Шварца.

- На меня произвело совершенно неизгладимое впечатление, потому что я вообще уважаю людей бесстрашных и здравомыслящих, которые готовы отстаивать справедливость, истину, помогать слабым. И не бояться иметь собственное мнение, его отстаивать, - поделилась Астахова.

Суворов, Сталин и Жириновский

Намного проще депутатам удалось вспомнить реальных людей, которые внесли значительный вклад в историю России. В первую очередь многим на ум приходили имена выдающихся военачальников: Александра Суворова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова.

- Я буду не оригинальный как старый военный. Приходит на ум Суворов, непобедимый человек. Простой, открытый, жертвенный, о чем не говорят. Не сварливый, системный. Как человеку военному мне очень близок. Чего стоит хотя бы фраза "Мы русские - какой восторг". Клево. В этом все, - рассказал Беликов.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский полагает, что полководцы, которые первыми приходят на ум его коллегам - понятная и ожидаемая позиция, с учетом нынешних событий на Украине.

- Из отечественной истории… Полководцы - это конъюнктура сегодняшнего дня, наверное, из-за этого [их вспоминают в первую очередь]. Понятно, для нас важные полководцы. Суворов, Кутузов, Нахимов, Ушаков. Здесь палитра большая. Что касается исторических личностей, конечно, они переломные все, но мне кажется в этой части не только полководцы, а в целом, что касается наших... 350 лет в этом году Петру I - тоже такая достаточно значимая [фигура], - сказал Бельский.

Андрей Малков привел в пример Александра Невского, 800-летие которого широко отмечали в Петербурге в прошлом году. Денис Четырбок, кроме известных военачальников, назвал правителей Дмитрия Донского, Вещего Олега, а также православных святых Иоанна Кронштадтского и Ксению Петербургскую.

Глава горкома КПРФ Роман Кононенко назвал героев Великой Отечественной войны.

- Александр Матросов, например, Герой Великой Отечественной войны. В веках должен остаться, на мой взгляд. Есть пионеры-герои. Валя Котик, Лиза Чайкина, Марат Казей, Леня Голиков. Все эти имена и надо популяризировать, потому что это дети, которые героизм проявляли. Пример многим взрослым, - уверен Кононенко.

Вячеслав Бороденчик вовсе не видит сложности в выборе персонажей истории и культуры.

- Из героев… Любого. От Евпатия Коловрата, Ильи Муромца, до Николая Гастелло, - кратко высказался Бороденчик.

Его соратница по партии Ирина Иванова и вовсе считает, что сейчас нет необходимости специально навязывать россиянам каких-либо героев.

- Каждое время находит своих героев. Наверное, наши с вами современники тоже найдут своих героев. Поэтому я не уверена, что мы должны искать специально. Они сейчас точно будут. Мы с вами живем в непростое время… Герои будут. Не надо нам навязывать патриотизм за деньги, - заявила Иванова.

Из реальных людей она упомянула Ленина. О вожде пролетариата вспомнил и Алексей Зинчук, который ко всем прочему назвал Сталина и Брежнева. Это были не единственные политические деятели, которых вспомнили депутаты.

- Кого популяризировать? Патриотов своего отечества. Один из ярких примеров, между прочим, Владимир Вольфович Жириновский, как странно бы это не звучало, - сказал Павел Иткин.

Идея популяризации героев оказалась не близка "яблочнику" Борису Вишневскому.

- Если каких-то героев надо специально популяризировать, то, значит, скорее всего, это не герои. Из сказочных персонажей я бы предпочел бы солдата, который в огне не горит и в воде не тонет и все способен сделать, из любой беды способен выйти. А из реальных персонажей российской истории я бы в первую очередь вспомнил о таких людях как Андрей Сахаров и Сергей Ковалев. Вот кто были герои, правда у меня есть большие сомнения, что Владимир Владимирович будет их популяризировать. <...> Все мы в детстве читали сказки, есть любимые литературные герои, но если за длительное время персонажи стали нам родными и близкими - они такими и останутся. Никакая популяризация других персонажей на их место не поставит. Я бы к этой идее отнесся скептически, - сказал Вишневский.

Еще "Яблочник" упомянул мореплавателя Ивана Крузенштерна, совершившего первое русское кругосветное плаванье. О вкладе ученых также вспомнил Михаил Амосов.

- В детстве мне нравились сказки про богатырей, потом какие-то исторические личности, ученые, военачальники и литераторы. Вот сегодня я читал лекцию про Василия Докучаева. Основатель почвоведения, известен во всем мире. Чем не герой? - предложил Амосов.

Константин Леньков