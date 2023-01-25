ЗакС и поддержка "народных"

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания снова проявили решительность и одобрили законопроект о выплатах народным артистам сразу в трех чтениях. Также парламентарии обсудили лекарства для больных СМА, вспомнили Высоцкого в его день рождения и не захотели говорить о запрете пропаганды использования ядерного оружия. Подробнее о заседании парламента - в материале ЗАКС.Ру.

Перед заседанием Заксобрания Петербурга депутатам наконец-то раздали нагрудные знаки, которые ЗакС утвердил в конце ноября 2022 года. Некоторые парламентарии сразу же украсили лацканы пиджаков. Единственный депутат, голосовавший против утверждения знаков, Михаил Амосов на заседании 25 января не присутствовал. Другим наглядным нововведением стал флажок у места депутата Бориса Зверева, отстраненного от КПРФ за нарушение внутрифракционной дисциплины. Теперь на столе рядом с его именной табличкой стоит флажок с Z-символикой.

Одним из итогов заседания депутатов стало принятие закона о ежемесячных выплатах "народным" деятелям в сфере искусства и образования в размере 30 тысяч рублей. После подписания документа губернатором Александром Бегловым прибавку к пенсии будут получать петербургские архитекторы, учителя, художники и артисты, обладающие почетным статусом. В основном изменения в Социальном кодексе коснутся артистов. По данным Смольного, под меры поддержки всего попадает примерно 165 человек. Порядка 130 из них - артисты. Народных учителей в Петербурге всего четыре.

Некоторые депутаты обратили внимание на такой значительный перевес и поинтересовались, планирует ли правительство активно раздавать звание "народных" учителям. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко лишь пояснил, что работа в этом направлении будет вестись. Кроме того, депутат Заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался, почему законопроект проигнорировал заслуженных артистов и выдающихся ученых.

- Есть замечательный артист, Константин Эдуардович, сегодня 85 лет исполнилось Владимиру Высоцкому. Как известно, он никаких званий удостоен не был. Ни заслуженного артиста, ни народного. Хотя мне трудно представить более народного артиста, чем он. Как выходить из этого положения? Почему такой круг предлагается для поддержки? - сказал Вишневский.

Сухенко объяснил, что законопроект появился исходя из возможностей и общественного запроса. Он подчеркнул, что впоследствии депутаты сами смогут расширить список лиц, которые будут претендовать на поддержку. На поправки Сухенко предложил отвести пять минут. Вишневский предложил немного увеличить срок, чтобы тщательней изучить законопроект и предложить конструктивные замечания, но ему отказали. На защиту сжатых сроков встал единоросс Денис Четырбок, который объяснил спешку тем, что закон должен начать действовать с 1 января 2023 года - чем дольше закон будет рассматриваться, тем дольше "народные" будут сидеть без выплат. Вишневский отметил ,что бенефициары и так получили бы свои выплаты.

С момента внесения законопроекта до отправки его на подписание губернатора прошло меньше трех часов.

Еще депутаты поддержали в первом чтении предложение единоросса Александра Ржаненкова о направлении законодательной инициативы об обеспечении взрослых, больных спинальной мышечной атрофией необходимыми лекарствами за счет федерального бюджета. Сейчас по закону получить лекарственные препараты могут только больные СМА, не достигшие 18-летнего возраста.

Снова инициатива фракции "Яблока" осталась обделена вниманием коллег. "Яблочники" хотели предложить в поправки в Уголовный кодекс. Инициатором исключения вопроса из повестки стал единоросс Константин Чебыкин, который в своем выступлении решил вспомнить монумент "Медведи", расположенный в Камчатском крае. По мнению депутата, инициатива "Яблока" противоречит законодательству. В частности, Военной доктрине. Депутаты поддержали выступление Чебыкина. После заседания депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что все равно будет добиваться рассмотрения инициативы.

После заседания Вишневский объяснил, что сейчас в СМИ тиражируется высказывания различных персонажей, который положительно высказываются о вероятности использования ядерного оружия. "Яблочник" полагает, что распространение подобных взглядов должно пресекаться на законодательном уровне.

Также депутаты утвердили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сделать авансирование госзакупок обязательным для участников, приняли во втором чтении законопроект о страховании петербургских волонтеров и рассмотрели несколько технических законопроектов.















Константин Леньков