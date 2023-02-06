Горсуд отложил заседание по роспуску совета "Лиговки-Ямской" из-за болезни Войтановского

В Городском суде Петербурга 6 февраля собирались рассмотреть апелляцию на решение районного суда о признания бездействия совета депутатов МО "Лиговка-Ямская" незаконным. Вынести решение коллегии судей в этот день не удалось. Представитель главы округа Вадима Войтановского заявила, что ее доверитель серьезно болен, но хочет поделиться с председательствующими своим мнением.

Апелляцию на решение Смольнинского районного суда подали глава округа Войтановский и депутат совета Сергей Крайнев. Суд признал незаконным непроведение депутатами правомочных заседаний более трех месяцев. Поводом стало закрытие муниципалитета на "карантин" по инициативе Войтановского. Это совпало с периодом, когда муниципальный совет активно пытался избрать нового главу. Также Войтановского досрочно лишили полномочий главы муниципалитета из-за нарушений при подаче декларации о доходам и имуществе.

Ни Войтановский, ни Крайнев на заседание не явились. Войтановский представил в суд ходатайство об отложении из-за болезни. Коллегия судей даже поставила вопрос о том, чтобы рассмотреть дело без них, однако юрист Наталия Смирнова, которая представляет Войтановского, настояла на том, чтобы Горсуд дождался выздоровления ее доверителя, поскольку он очень хочет поделиться своим "особым мнением" о происходящем.

— Войтановский как участник в деле находится также на больничном. У нас вообще даже муниципальный совет и администрация перешли на удаленную работу по причине того, что три человека болеют ковидом, — заявила Смирнова.

Против переноса заседания выступили заместитель главы МО Сергей Ильин и депутат Ольга Гнатюк. Они напомнили, что из-за болезни Войтановский не явился ни на одно из множества заседаний в районном суде. Прокуратура все же рекомендовала дождаться личного присутствия истцов.

Главе округа дали почти два месяца "на выздоровление". Следующее заседание должно состояться 20 марта. Кроме того, суд запросил подтверждение из медучреждений, чтобы узнать, позволит ли состояние Войтановского выступать в суде.

В конце января Горсуд решил судьбу другого муниципалитета в Центральном районе Петербурга, утвердив решение нижестоящей инстанции о незаконном бездействии депутатов МО "Смольнинское". Теперь губернатор Александр Беглов в течение трех месяцев должен обратиться к Законодательному собранию с предложением распустить совет. Несмотря на то, что решение по Лиговке-Ямской ещё не вступило в силу, Горизбирком уже планирует провести выборы в сентябре.

Константин Леньков