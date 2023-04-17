Кремль не следит за судьбой экстрадируемой из Белоруссии россиянки Софьи Сапеги

В аппарате главы государства не следят за темой экстрадиции россиянки Софьи Сапеги из белорусской тюрьмы, известил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

"Это не вопрос для администрации президента. Мы не занимаемся непосредственно этой темой", - поделился президентский пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Сапега согласилась на экстрадицию из белорусского СИЗО.

Россиянку Софью Сапегу задержали белорусские силовики в мае 2021 года при посадке самолёта, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. Вместе с ней задержали экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Спустя немногим менее года суд в Гродно приговорил россиянку к шести годам лишения свободы, признав её виновной в разжигании вражды и публикации данных о местных силовиках. В середине июня МИД допустил возможность перевода заключённой в российскую колонию. В конце того же месяца Сапега обратилась с просьбой о помиловании к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, однако ей отказали.