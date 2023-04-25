Справоросс Кузнецов предложил Путину учредить День военкора

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия — За правду") выступил с предложением учредить в стране ежегодный День военного корреспондента, передает 25 апреля ТАСС. Своими соображениями парламентарий поделился в обращении к президенту Владимиру Путину.

В качестве подходящей даты для нового праздника Кузнецов предложил 25 апреля. Подобный выбор депутат объяснил тем, что в этот день родился военкор Владлен Татарский. Кроме того, он предложил организовать литературную премию в память о погибшем при взрыве в петербургском кафе блогере.

"Прошу вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об учреждении премии за лучшую военную прозу и публицистику имени Владлена Татарского (Максима Фомина) и объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента", — цитирует информагентство обращение Кузнецова.

Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове. На следующий день по подозрению в причастности к инциденту была задержана 26-летняя Дарья Трепова, в дальнейшем ей были предъявлены обвинения в осуществлении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Накануне Мосгорсуд признал законным помещение ее под арест до начала июня.

Ранее Кузнецов добивался запрета на появление актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт в постановках петербургского Малого драматического театра, а в феврале выступал в качестве одного из соавторов инициативы об организации патриотического института культуры. В апреле парламентарий стал единственным воздержавшимся при голосовании по законопроекту об электронных повестках, позже он объяснил это тем, что "не ту кнопку нажал".

Фото: duma.gov.ru