Суд изучит вопрос о передаче осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги в РФ 24 мая

Пресненский суд Москвы изучит вопрос об экстрадиции осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в РФ для дальнейшего отбытия наказания 24 мая, информирует РИА Новости.

"Рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной Сапеги С.А. назначено Пресненским судом Москвы на 24 мая", - сообщил источник информагентства.

Россиянку Софью Сапегу задержали белорусские силовики в мае 2021 года при посадке самолёта, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. Вместе с ней задержали экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Спустя немногим менее года суд в Гродно приговорил россиянку к шести годам лишения свободы, признав её виновной в разжигании вражды и публикации данных о местных силовиках. В середине июня МИД допустил возможность перевода заключённой в российскую колонию. В конце того же месяца Сапега обратилась с просьбой о помиловании к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, однако ей отказали.