Защитники дома Басевича вызвали полицию в ответ на угрозы

Защитники демонтируемого дома Басевича на Петроградской стороне сообщили утром 23 мая о том, что вызвали полицию из-за поступающих угроз активистам, выступающим против сноса. По их словам, перед этим последние были вынуждены забраться на верх здания, отступая от рабочих. На представленных ими фотографиях видно, что один человек стоит на возвышении близ брандмауэра, а второй находится на крыше соседнего здания

"Демонтажники только что загнали двух активистов на балкон Дома Басевича. Снизу люди в гражданской одежде кричат, что "оторвут головы" и угрожают физической расправой", — говорится в сообщении Telegram-канала "SOS СПб СНОС".

Наряд полиции был вызван на место "во избежание самосуда со стороны строителей", уточнили градозащитники.

Работы по сносу дома Басевича стартовали 18 мая. В тот же день стало известно о том, что протестующие прости этого активисты пробрались внутрь здания. В понедельник появились сообщения о забаррикадировавшихся внутри активистах. В тот же день стало известно об обращении к президенту Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину жителей соседних домов из-за появившихся на стенах трещин.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"