В Подмосковье прокуратура заподозрила Mars в финансировании ВСУ

Прокуратура Московской области организовала проверку американской компании Mars по подозрению в финансировании ВСУ, сообщил 7 июля ТАСС со ссылкой на свои источники. Также ревизоры намерены изучить достоверность налоговых отчетностей производителя сладостей и кормов для животных.

"Компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям", - приводит информагентство слова своего собеседника.

Ранее с просьбой проверить Mars в прокуратуру обратился глава "Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией" Виталий Бородин. В пятницу он опубликовал в своем Telegram-канале копию ответа ведомства на свое обращение. В документе сообщалось о проведении проверки, "срок по которой продлен на 30 дней".

ООО "Марс" владеет такими кондитерскими брендами, как Snickers, Mars, Bounty, Twix, M&M's, а также производит корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и иную продукцию. Бородин известен как автор многочисленных обращений в официальные органы с призывами проверить известных граждан, заподозренных им в нелояльности существующей власти. В частности, он требовал признать иноагентами политика Алексея Навального и актрису Лию Ахеджакову, а также добивался проверок в отношении певицы Аллы Пугачевой и артиста Данилы Козловского.

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