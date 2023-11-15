ЗакС и способность к обмену информацией

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 15 ноября рассмотрело законопроект об общественных слушаниях по включению в общедомовое имущество земли около многоквартирного дома. Дискуссия на заседании возникла по вариантам оповещения собственников квартир - по факту его там нет, обратили внимание депутаты. Чиновники после колебаний согласились с этим и обещали исправить документ.

На заседании Законодательного собрания депутаты утвердили свои федеральные инициативы о детских пособиях до 18 лет и поправках в закон о комплексном развитии территорий. Обсудили парламентарии и бесплатную юридическую помощь для ветеранов боевых действий, и сохранение некоторых налогов на прежнем уровне, и другие законопроекты.

Большая же дискуссия развернулась по поводу очередного градостроительного документа - об общественных обсуждениях по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом и другие объекты недвижимости в составе этого дома. Речь идет о возможности петербуржцев сделать территорию у своего дома общей собственностью, а не государственной.

Документ прописывает порядок проведения общественных обсуждений по новой схеме. В частности, указывается, что их организатор проводит экспозицию в течение минимум семи дней. А ее посещение "осуществляется посредством сети Интернет", сказано в проекте закона. Там же уточняется, что консультировать посетителей экспозиции будут по телефону или по видеоконференцсвязи. Предложения по схеме можно направлять письменно или на официальном сайте. Все обсуждение должно длиться от 14 до 30 дней.

Информирование заинтересованных лиц проводится через оповещение, сказано в проекте закона. Его планируется размещать на сайтах администрации района, где меняется схема, и органа, который проводит обсуждения. Эта же информация должна быть размещена на стендах у зданий этих ведомств.

Также организатор обсуждений должен провести "адресную рассылку оповещения". Среди обязательных адресов указаны только ЗакС и глава муниципального образования, в котором и планируется изменение схемы.

Документ внесен в парламент от имени губернатора Петербурга Александра Беглова. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко уточнил на заседании, что проводить обсуждения будет комитет имущественных отношений (КИО). Он добавил, что юридическое заключение на законопроект положительное, хотя есть замечания.

Беспартийный член фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаил Амосов заявил, что заключение не такое уж и положительное. В нем замечаний на 1,5 страницы, отметил депутат. Нарекания к документу возникли и у парламентариев, в основном по оповещению жителей домов, по земле которых меняется схема.

- В сам дом никакая бумага не придет, а там собственники. Вопрос: почему бы не направить [оповещение] всем собственникам в этом доме? - спросил Амосов.

По словам Сухенко, подразумевается, что инициатором обсуждения изначально будут сами жители. Представитель губернатора добавил, что петербуржцы и самостоятельно могут распространить информацию об обсуждении между собой:

- Давайте не преуменьшать инициативу людей и их способность к обмену информацией. Я думаю, что уже во многих домах есть интернет-ресурсы, на которых люди обмениваются информацией. Это кроме того, что есть "одна бабушка сказала" - тоже никто не отменял.

Вопрос оповещения жителей заинтересовал и спикера ЗакСа Александра Бельского.

- Я так и не понял: да или нет? Мы не информируем жителей, согласно этому документу, или информируем? Они как это должны узнавать? - спросил Бельский и перенаправил свои вопросы заместителю председателя КИО Максиму Похилу.

Тот начал, как и Сухенко, говорить об инициативе от самих граждан, а затем стал перечислять прописанные в законопроекте варианты оповещения. Этими вариантами люди не пользуются, а инициаторами изменения схемы могут быть только 10 человек - остальные жители дома будут не в курсе происходящего, отметил Бельский.

- Непосредственно каждому гражданину рассылки не будет, да, - признался Похил.

Спикер предложил проводить экспозицию в самом многоквартирном доме и вообще как-то подумать над информированием жителей. Иначе потом они будут написывать депутатам, отметил Бельский.

О предстоящих сложностях решил предупредить коллег депутат от КПРФ Александр Рассудов:

- Основные битвы будут происходить относительно границ и размера этого земельного участка. Все начнут кричать: "А у меня здесь машина стоит", "А мы здесь хотим качельки поставить". Это будет сложнейшая процедура. <...> Городу предстоит ещё много скандалов. Тут вот я выступлю таким маленьким апокалиптическим пророком.

Рассудов тоже считает, что оповещать надо всех жильцов дома - ведь достаточно заявки одного собственника, чтобы инициировать весь процесс. С ним не согласился коллега по фракции Алексей Зинчук. По его мнению, всех собственников информировать необязательно: достаточно известить управляющую компанию и совет дома. Зинчук же похвалил документ. Он рассказал, что жители уже давно ждут возможности получить в общедомовое имущество землю у своего дома.

Выступая с трибуны депутат Амосов заявил, что его фракция "Справедливая Россия" документ не поддержит: "он крайне неудовлетворительный". В законопроекте нет гарантий участия жильцов в обсуждении схемы, сказал парламентарий.

Под напором депутатов чиновники Похил и Сухенко пообещали доработать механизм оповещения жителей в проекте ко второму чтению. Тут началась новая волна дискуссии. Амосов попросил месяц на поправки, потому что ЗакСу надо еще рассматривать Генплан - времени на всё может не хватить. Сухенко же запросил две недели и на уговоры не поддавался. Представитель КПРФ Зинчук тоже выступил за две недели: ведь петербуржцы очень ждут этот закон. Депутат от "Единой России" Денис Четырбок предложил компромисс - три недели:

- Если мы возьмем месяц, то, с учетом графика наших заседаний, мы просто выпадем из процесса. Значит давайте в выходные выходить работать. Я готов.

Фракция "Справедливая Россия" согласна на предложение Четырбока, озвучил Амосов. А вот представитель губернатора Сухенко не отступал ни на шаг. Уговаривать его пошел Четырбок, а спикер Бельский дал им минуточку:

- Обсудите, конечно. Это же парламент, здесь всё можно обсуждать.

Дискуссия прошла без микрофонов, поэтому не известно как именно, но единоросс смог убедить чиновника согласиться на три недели.

- Ещё один акт уважения к парламенту: три недели согласовали, - сказал Сухенко.

Бельский поблагодарил его. И отдельно сказал спасибо за акт уважения к парламенту.























текст: София Саттарова, фото: Михаил Масленников