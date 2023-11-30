Первым на встречу градозащитников пришел ККИ

Фото из Telegram-канала "SOS СПб СНОС"

Сегодня рабочие вместе с сотрудниками ККИ начали снос кафе "Кавказский двор" в Приморском районе. Событие могло бы пройти без внимания общественности, если бы в этот день градозащитники не запланировали там круглый стол с обсуждением проекта Генплана. Несмотря на демонтажные работы, активисты все же обсудили градостроительную повестку, пускай и в урезанном виде.

Круглый стол планировали провести 30 ноября в небольшом кафе на Приморской улице, в непосредственной близости от "Лахта-Центра". Высотка "Газпрома" находится в километре от заведения. Среди участников должны были выступить представители коалиции "Бездомный Петербург", которая состоит из жителей Лахты. Их дома, согласно проекту Генерального плана, который ожидает второго чтения в Законодательном собрании, могут быть снесены для строительства транспортной развязки. В этом округе ПАО "Газпром" намерено возвести еще два небоскреба. О том, что земли могут быть изъяты ранее подтвердила глава комитета по градостроительству и архитектуре на заседании профильной комиссии в ЗакСе.

- Если принято решение о развитии такой транспортной инфраструктуры - конечно, это будет изъятие с компенсацией в установленном порядке. Кто это будет изымать и кто это будет компенсировать и когда такое решение будет принято — я на сегодняшний день сказать не могу. Единственное, что я могу констатировать, что это решение предусмотрено к реализации до расчетного срока генерального плана, - говорила тогда Киселева.

Организаторы круглого стола заявляли, что помимо местных жителей, на встрече ожидались депутаты Законодательного собрания: Роман Кононенко, Михаил Амосов, Борис Вишневский. Также ожидалась лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонов, архитектор Марк Ицков и координатор "Градозащитного пресс-центра" Олег Ларионов.

Информация о сносе здания "Кавказского двора" появилась после полудня, за два часа до начала круглого стола. Рабочие под присмотром чиновников из комитета по контролю за имуществом начали с выбивания стекол. По словам градозащитников, прибывший наряд полиции выяснил, что у демонтажников не было разрешения на снос дома. Кроме того, один из рабочих был якобы вовсе задержан. По словам градозащитника Олега Мухина, собственник здания Андрей Николаев, генеральный директор ООО "НГ" имел некие судебные споры с городом, однако никаких решений на снос суд не выдавал. Предприниматель намерен обратиться в суд с ходатайством о введении мер предварительной защиты. Уже завтра, по словам рабочих, к зданию на Приморской улице пригонят тяжелую технику для продолжения работ, рассказал ЗАКС.РУ Мухин.

"Снос является незаконным, поскольку решения Арбитражного суда о сносе в природе не существует. Есть наш иск к Росреестру и Комитету по контролю за имуществом. Мы подали его в августе. Мы требуем вернуть кадастровый учёт капитального здания - ресторана "Кавказский двор". Решения по иску ещё нет. В процессе КИО 27 ноября заявил, что хочет решить данную ситуацию миром. Они не были в курсе, что здесь находится капитальное здание и изъявляли готовность вернуть его на кадастровый учёт. Кроме того, 27 ноября вынесено определение об отсутствии конфликтной ситуации между собственником ресторана и Росреестром, ввиду чего нам отказано в мерах предварительной защиты в виде запрета на снос", - привели слова Николаева в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

В комитете по контролю за имуществом рассказали изданию "Фонтанка", что договор аренды на размещение кафе якобы был расторгнут летом 2023 года, поэтому расположенное здание вне закона. Активист Мухин в беседе с ЗАКС.Ру уточнил, что расторжение договора сейчас и оспаривается в суде.

Несмотря на активные работы по адресу, градозащитники все же решились провести запланированную встречу.Мероприятие прошло в сокращенном формате, пишет MR7, и без заявленных депутатов. Парламентарий Михаил Амосов рассказал ЗАКС.Ру, что отправился в "Кавказский двор". Он и так, без круглого стола, намеревался узнать, как сейчас выглядит Лахта.

Депутат Борис Вишневский счел такие совпадения, как снос здания, в котором собрались обсуждать Генплан, подозрительными.

"В такие совпадения я не верю. Мероприятие перенесено, но фракция Яблоко, конечно, внесет завтра поправки в Генплан в защиту жителей этих территорий, вместе с другими важными поправками", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Роман Кононенко тоже считает случившееся странным, но делать какие-либо выводы преждевременно.

- Совпадение, действительно, странное, но мы же, как говорится, свечку не держали, не знаем, есть ли прямая причинно-следственная связь или нет, - отметил Кононенко.

Несколько иной реакцией о мероприятии, точнее об его организационной стороне, поделилась с ЗАКС.Ру депутат Марина Шишкина, которая сперва была заявлена среди спикеров, а потом ее имя исчезло. Депутат рассказала, что ее имя появилось в анонсе мероприятия без ее ведома. Шишкину о встрече никто не предупреждал. Она добавила, что, как и остальные депутаты, обеспокоена будущим жителей Лахты из-за планов "Газпрома" построить еще две высотки, однако такие методы анонсирования участников круглых столов не красят градозащитное сообщество.

Градозащитник Мухин по этому поводу пояснил, что местные жители, жилью которых угрожает судьба "Кавказского двора", приглашали на встречу всех депутатов Заксобрания. Некоторые отказывали, сославшись на занятость, другие соглашались. От Шишкиной организаторы встречи, по их словам, однозначного подтверждения намерения присутствовать не получили, поэтому ее, как и других, внесли в список приглашенных гостей.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала "SOS СПб СНОС"