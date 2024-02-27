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В Нижнем Новгороде отменили концерт участницы вечеринки Ивлеевой Анны Асти

фото ЗакС политика В Нижнем Новгороде отменили концерт участницы вечеринки Ивлеевой Анны Асти

Концерт певицы и участницы скандальной голой вечеринки Анны Асти отменили в Нижнем Новгороде, об этом 27 февраля пишет местный портал NN.RU.

Выступление популярной певицы должно было пройти 1 апреля во дворце спорта "Нагорный". Уточняется, что на площадке подтвердили отмену концерта Анны Асти.

Это не первый случай отмены концертов у участников голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Также в России начали отменять концерты певицы Лолиты. Кроме них, под вопросом концерты группы "Щенки",  солист которой Максим Тесли на сцену вышел в одном носке, прикрывающем гениталии. В таком же наряде рэпер Vacio пришел на "голую вечеринку".

Помимо них, отменяют и концерты других исполнителей, например, Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной.

Фото: unsplash.com


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