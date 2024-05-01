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Новости 14:09

На выборах губернатора Петербурга будет кандидат от КПРФ

фото ЗакС политика На выборах губернатора Петербурга будет кандидат от КПРФ

КПРФ намерена выдвинуть кандидата на выборах губернатора Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру глава горкома партии, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Роман Кононенко 1 мая. Имя представителя коммунистов депутат не уточнил. 

- У нас будет кандидат на пост губернатора от КПРФ, да. Будет, - сказал Кононенко. 

На выборах 2019 года от КПРФ баллотировался режиссер Владимир Бортко, однако он снялся с выборов за неделю до голосования. Его фамилию из уже напечатанных бюллетеней вычеркивали вручную.

Напомним, выборы главы города пройдут в Петербурге в начале сентября. Пока о намерениях баллотироваться заявили два человека: действующий губернатор Александр Беглов и лидер петербургского отделения "Справедливой России – За правду" Надежда Тихонова. Также о планах выдвинуть своего кандидата сообщали в партии "Новые люди". Не исключил своего участия в избирательной кампании и депутат Законодательного собрания Михаил Амосов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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