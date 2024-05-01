На выборах губернатора Петербурга будет кандидат от КПРФ

КПРФ намерена выдвинуть кандидата на выборах губернатора Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру глава горкома партии, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Роман Кононенко 1 мая. Имя представителя коммунистов депутат не уточнил.

- У нас будет кандидат на пост губернатора от КПРФ, да. Будет, - сказал Кононенко.

На выборах 2019 года от КПРФ баллотировался режиссер Владимир Бортко, однако он снялся с выборов за неделю до голосования. Его фамилию из уже напечатанных бюллетеней вычеркивали вручную.

Напомним, выборы главы города пройдут в Петербурге в начале сентября. Пока о намерениях баллотироваться заявили два человека: действующий губернатор Александр Беглов и лидер петербургского отделения "Справедливой России – За правду" Надежда Тихонова. Также о планах выдвинуть своего кандидата сообщали в партии "Новые люди". Не исключил своего участия в избирательной кампании и депутат Законодательного собрания Михаил Амосов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру