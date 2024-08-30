Глава МО №72 Павел Швец: "Мы нашли эффективный способ проводить мероприятия за небольшие деньги"

Фото: ЗАКС.Ру

В интервью ЗАКС.Ру глава муниципального образования №72 Павел Швец рассказал, как он вместе с коллегами подходит к вопросу организации спортивного досуга для своих жителей, а также на своем примере объяснил, как при минимальных затратах разработать круглогодичную программу занятий, и чего не хватает для развития этой сферы. Забегая вперед - дело не в деньгах.

— У вас летом множество всевозможных спортивных активностей: йога, бег, танцы, петанк. Очень необычный список, как вы их выбирали?

— Есть спортивные мероприятия, которые организованы муниципалитетом с привлечением муниципального бюджета, а есть какие-то общественные истории, которые организует депутат Татьяна Мироненко как куратор общественного спортивного направления. У нас в муниципалитете достаточно небольшое финансирование спортивного блока, но его удается расширить за счёт сотрудничества с другими НКО. Потом мы привлекали спортивные федерации. Вот президент Федерации спортивного бриджа Александра Никитина проводила мастер-классы. Ну и вот в таком вот ключе проводятся мероприятия.

— И то, что я сейчас назвал, это за счет вот этих сотрудничеств?

— Программа называется "Физкульт-лето", это серия. Перечислим еще раз: петанк, йога, зумба и все. В этом году все. В прошлом году еще пилатес был. Когда выборы были в 19-м году, мы же избрались после истории с Парком Интернационалистов. Была глобальная задача, то есть сделать из парка общественное пространство, где происходит множество разных мероприятий для жителей: культурных, спортивных… Вот мы и наполнили парк сотнями мероприятий. У нас кинопоказы, дискотеки. Он очень удобен для жителей, там же мы устраиваем эти спортивные мероприятия. За пять лет, не знаю, сотни таких было.

— Как выбирали эти виды спорта? Как к петанку отнеслись жители? Они вообще в курсе, что это такое?

— Когда мы выбирали виды спорта, хотелось, чтобы они были доступны для всех. То есть кружок художественной гимнастики мы, конечно же, не откроем. И у нас были опросы в группе, жители выбирали. Петанк предложили как альтернативу для тех, кто не может заниматься йогой или зумбой. То есть, этот вид спорта доступен для разных категории, разных возрастов.

— И, фактически, физическое состояние там никак не влияет на твое участие, да?

— В этой дисциплине — да, потому что у нас даже приходил мужчина, у него нет двух ног, на протезах, он с нами стал играть тоже. Бабушки играют, дети, то есть это такое всеобщее объединяющее занятие для всех, кто не готов бежать или танцевать зумбу и так далее. Первое время, конечно же, не особо много людей приходило, потому что даже когда читали, не понимали, что такое петанк. Но потом сарафанное радио, информация в группе муниципалитета… И вот сейчас у нас даже такая немножко "приятная" проблема, что мы вводим записи, ограничиваем число участников, потому что если приходит большое количество, мы просто на площадке не помещаемся, и у нас шаров для игры не хватает.

– Заметил, что у вас нет акцента на командных видах спорта, как футбол, например. Это какое-то осознанное решение или просто не было запроса от жителей?

— Если мы посмотрим, то у нас муниципалитет не особо-то располагает какими-то площадями. Мы используем парки, скверы. Для футбола нужно специальное поле. И вообще, у Контрольно-счетной палаты Петербурга такая позиция, что нельзя использовать территорию образовательных учреждений для муниципальных нужд. Это постоянная претензия. Поэтому я не знаю, как там в каком-нибудь муниципальном образовании "Автово" финансируют чуть ли не целую команду. В общем, задача была такая, чтобы минимальными средствами организовать максимальное количество мероприятий, доступных для всех. Мы эту задачу решили.

— А что зимой из активностей?

— У нас, допустим, организация бесплатных еженедельных забегов "Пять верст" - это круглогодичный проект, в любое время проводится. Конечно же, у нас нет помещения, в этом сложность. Но, тем не менее, у нас в муниципальной программе есть мероприятия, которые у нас проводятся зимой. Открытые катки, которые заливаются на физкультуру и спорт, и у нас есть школа, которая открывает свой стадион для турниров по хоккею. У нас четырех созывов депутат этим занимается, учитель физкультуры из школы округа. Вот он зимой проводит там у себя различные мероприятия на стадионе для всех жителей.

— В этой части с Контрольно-счетной палатой нет проблем?

— Бесплатно это все проводится, только какие-то, может быть, подарки в виде кубков, что-то в этом роде.

— Общался с вашими коллегами из Центрального района, там говорят, например, что население у них вообще преимущественно пожилое. У вас как обстоят дела с этим?

— Лицо среднего посетителя спортивных мероприятий? Если мы посмотрим бег, это от подростков до 40+. У нас, допустим, приходил блокадник. Петанк, конечно же, мужчинам и бабушкам больше заходит. Если мы берем йогу, то это женщины в основном, мамы среднего возраста, ну вот как-то так. И все для жителей. Это бесплатно.

— Возвращаясь к бюрократическим вопросам. Насколько строго вам приходится соблюдать всевозможные ограничения, запрашиваете ли вы справки о состоянии здоровья у жителей?

– Мы отчитываемся списками, да. Но у нас не спортивные, а физкультурные мероприятия, мы "спортом" не занимаемся, поэтому у нас справки не требуются. И у нас не тренеры и не соревнования, в этом плане у нас вопросов по здоровью нет. Ну вот во время организации забегов, перестраховываемся, конечно же, у участников обязательно должна быть электронная регистрация по QR-кодам, они там все риски подписывают.

— Так, а паспорта-то проверяете?

— Мы же на открытом воздухе, ну сядет рядом из соседнего муниципалитета. Мы демократично относимся, поэтому проблем в этом нет. Если люди хотят заниматься спортом, то пускай занимаются, мы, наоборот, только за. Высказывали такие вопросы, но мы на это всегда можем ответить. Территория муниципалитета. Мероприятие открытое, входа нет по паспорту. Можно сказать, что в этом плане мы пропагандируем работу муниципалитета такой открытой для всех жителей. Они могут прийти свободно и посмотреть. Это большой плюс. И отличает нас от мероприятий, которые по билетам для жителей проходят, когда жителей там увозят куда-то на автобусе и всё.

— В некоторых муниципалитетах есть полноценные секции спортивные, со своими помещениями, штатом тренеров и прочим. В 72-м такого нет?

— Нет помещений.

— Что мешает, чего-то не хватает?

— А зачем нам это надо? Есть клубы спортивные. Это полномочия районной администрации. У них и Центр физкультуры и спорта, есть различные спортивные клубы, досуговые клубы. И тут параллельно заниматься одним и тем же - я не вижу смысла. Вот у нас в нашем же здании, скалодром, например, там клуб спортивный. Это не наша, мне кажется, задача настолько во всё это углубляться.

В каждом районе существует отдел физической культуры, который занимается как раз этим. И у них, в том числе на территории нашего муниципалитета, есть площадки спортивные. Но нам нет смысла дублировать все это, мы просто как дополнение.

— Про финансирование. Какую часть бюджета занимает организация такого досуга?

— Муниципальная программа культура и спорт — 3,2 миллиона рублей, при этом весь бюджет — 193 миллиона рублей. Культура и спорт - копейки вообще, незначительная часть.

— Как считаете, этого достаточно? Или все-таки хотелось бы побольше?

— Я считаю, что мы нашли очень эффективный способ проводить много мероприятий за небольшие деньги. Думаю, что вполне. Я доволен. Особенно учитывая то, что раньше ничего не было. Мы проводим сотни мероприятий, которые каждый человек может посетить.

— В прошлом году вы стали лауреатом всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере физической культуры и массового спорта. О чем была ваша программа?

— Мы рассказывали о том, что мы создали концепцию, которая подходит для разных возрастных групп, которая объединяет разные виды спорта. Таким образом, у нас за счет того, что мы еще проводим всякие праздники, день физкультурника традиционно празднуем в виде квеста… То есть у нас при маленьком бюджете умудрились сделать так, что любой человек любой возрастной группы может найти для себя какое-то занятие, увлечение и вот рядом с домом заниматься. К тому же, у нас еще одна из участниц играла в петанк, потом выступила на соревнованиях чемпионата Санкт-Петербурга и в 70 лет получила разряд. А сейчас наш тренер, инструктор, поехал на международные соревнования и их выиграл в Белоруссии, в Бресте кубок завоевал.

Таким образом, мы показываем, что в твоем дворе ты можешь заниматься спортом и достигать каких-то высот. Не просто поиграли. К тому же, это еще объединяющий фактор: люди общаются, знакомятся, дружат, а потом они сами же могут выходить и заниматься. Мы им показываем вектор, что можно жить вот так, такая концепция.

— Последний вопрос. Что можно сделать еще лучше и чего вам для этого не хватает? Может дополнительного финансирования, полномочий?

— Мне кажется, что не хватает, может быть, каких-то инициативных людей, во-первых, кто бы мог у себя что-то такое взять. То есть идей там есть масса. Мы видим, например, как ребята в Центральном районе различные силовые соревнования проводят, подтягивания там, еще что-то. У нас тоже есть команда, которая занимается воркаутом. Я на нее выходил, прямо говорю: "Ребят, мы будем строить воркаут, скажите мне, что вам там надо, какой производитель, мы все закажем". Но обратной связи никакой не получил.

На самом деле, тут важно, чтобы люди узнали, что муниципалитет — это то место, куда ты можешь прийти, и получить обратную связь. Самая большая проблема в том, что очень трудно с властью разговаривать. То есть, есть такое справедливое впечатление, что туда лучше не ходить, не обращаться, потому что это какая-то бюрократизированная, сложная структура, которая с тобой на каком-то непонятном языке разговаривает.

Поэтому у нас в районе, например, почти не происходит соревнований городского уровня. Район как будто не заинтересован в этом, ставят различные препятствия, препоны, люди уходят в другие районы. В этом плане район проигрывает конкуренцию, хотя у него есть площадки, территории. Мне жаловались некоторые руководители федераций, что они просто не смогли согласовать какие-то банальные мероприятия.

Да, в том числе из-за безопасности, то есть просто не хватает каких-то инициативных людей, кто на себя полностью это возьмет. Как вы видите, это все стоит копейки. Чтобы организовать какое-то мероприятие достаточно каких-то элементарных подарков купить для награждения участников. И все. Люди сразу все соберутся. Если кто-то пришел бы к нам еще с какими-то такими предложениями, мы бы с радостью человека поддержали. Но на самом деле, за 5 лет ко мне только один человек приходил в 19-м году с вопросом о спорте. Самый первый. Как раз, чтобы проводить мероприятия на улице физкультурные, что мы и сделали. Потом один раз мы попробовали провести чемпионат по судомодельному спорту у нас в сквере, но район зарубил это все по безопасности. Поэтому мы стараемся проводить то, что не потребует каких-то глобальных согласований с городом, с районом, что-то очень такое локальное, маленькое. В этом плане возможности муниципалитета почти безграничны.

Проект «Муниципальный спорт» реализован на средства гранта Санкт-Петербурга