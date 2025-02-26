Песков заявил, что в Кремле не обсуждают отмену моратория на смертную казнь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что тема моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле, сообщил ТАСС 26 февраля. Таким образом он прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ.

"Эта тема никак не обсуждается в Кремле", - заявил Песков.

Результаты опроса ВЦИОМ были опубликованы на сайте центра 26 февраля. Согласно его итогам, 49% ответивших поддерживают применение смертной казни в России. За сохранение моратория высказались 26% респондентов, еще 15% считают, что смертную казнь нужно отменить полностью. 10% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Опрос проводился 14 февраля, в нем приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.

Как отметил в ноябре 2024 года председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, вернуть смертную казнь в России возможно только путем принятия новой конституции. В конце 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, власти не собираются вводить высшую меру наказания, а наоборот "принимают целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия".

Напомним, что вопрос возвращения смертной казни периодически поднимается различными деятелями. Так, в июне 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал рассмотреть возможность отмены моратория. Такое заявление он сделал на Петербургском международном юридическом форуме. В марте того же года о намерении провести референдум об отмене моратория на смертную казнь высказывался лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. В свою очередь петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") высказался против возвращения высшей меры наказания и предложил вместо этого отправлять осужденных на рудники.

Процесс отмены смертной казни в России начался в 1996 году в связи с вступлением России в Совет Европы. Мораторий на смертную казнь был введен в 1997 году после подписания Россией Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ноябре 2009 году Конституционный Суд признал невозможность назначения смертной казни.

Фото: ЗАКС.Ру