Чечина с муниципалами пришли в Мариинский дворец

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуВпервые после двухлетнего перерыва с трибуны Мариинского дворца с докладом о состоянии местного самоуправления в Петербурге выступила вице-губернатор Наталья Чечина. О чем чиновница рассказывала депутатам Заксобрания 5 марта - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Речь Натальи Чечиной перед депутатами не обошлась без привычных слов о "единой команде", которая занимается решением общих проблем. Традиционно упоминалась близость муниципальной власти к народу. Еще член правительства последовательно выступает в поддержку муниципального сообщества - сегодняшний визит вице-губернатора в Заксобрание не стал исключением.

- По роду своей деятельности мне часто приходится встречаться с представителями муниципального сообщества, поэтому я не понаслышке знаю, какие проблемы есть сегодня. Мы вместе знаем пути решения поставленных задач, и как курирующий вице-губернатор могу заверить моих уважаемых коллег, что я отстаивала и впредь буду отстаивать интересы муниципального сообщества, - пообещала Чечина.

Чечина добавила, что Смольный надеется на конструктивное взаимодействие с муниципалами, а также обозначила вектор работы: улучшение условий жизни горожан, повышение безопасности, воспитание подрастающего поколения, а также реагирование на "вызовы времени".

Свой доклад вице-губернатор решила начать с короткой статистики про состоявшиеся в сентябре 2024 года выборы депутатов муниципальных советов. Депутатский корпус обновился на 60% - это более 900 депутатов, которые избрались впервые. Руководство муниципальных образований обновилось на 39% - в городе сменилось 43 главы МО. Треть муниципалитетов сменили и главу МО, и главу МА. Также Чечина отметила, что впервые бюджеты на ближайшую трехлетку приняты во всех 111 муниципалитетах. Такого не было с 2019 года - отчасти из-за трех проблемных округов в Центральном районе, которые в сентябре почти полностью сменили команды. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о новых бюджетах МО "Смольнинское", МО "Литейный округ" и МО "Лиговка-Ямская".

Также чиновница рассказала про проекты благоустройства, улучшение статистики по сокращению числа нарушений при проведении закупок и субсидии муниципалитетам, а еще поблагодарила муниципалов за проведение мероприятий для своих жителей.

В комитете территориального развития, который курирует Чечина, провели опрос среди горожан на тему осведомленности населения о муниципальной власти. Вице-губернатор утверждала, что 70% респондентов знают своих представителей в МО. Еще больше, 73% опрошенных якобы знают, что входит в полномочия муниципалов.

Как это обычно бывает во время визита высокопоставленных чиновников в Заксобрание, фракциям разрешили задать лишь по одному вопросу Чечиной. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина поинтересовалась дефицитом кадров на муниципальной службе. Вице-губернатор рассказала, что переживала об укомплектованности МО после выборов и смены сотрудников, однако сейчас размещены "единичные" вакансии в ряде округов. Она посетовала, что хотела бы видеть на службе молодых людей, но для этого нужно предоставить достойную зарплату. Руководитель единороссов Павел Крупник обеспокоился штрафами за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке. Он хотел выяснить, как упростить для муниципалов процедуру размещения такой маркировки, чтобы улучшить транспортную доступность во дворах. Чечина ответила, что работа в этом направлении началась, пускай и "не во всех муниципалитетах". Отметим, ранее ЗАКС.Ру выяснил, что за все время полномочие по размещению такой маркировки реализовали только в одном МО "Коломяги".

Актуальный вопрос задал глава фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Он спросил мнение Чечиной о планах чиновников забрать у муниципалов полномочия по озеленению и передать их районным администрациям. Вице-губернатор, которая и раньше выступала против сокращения полномочий у органов МСУ, вновь высказалась в поддержку муниципалов.

- Когда я успеваю вступить в дискуссию и вижу те предложения, которые связаны с вопросами местного значения, я, конечно, стараюсь быть убедительной, чтобы доказать, что те или иные вопросы следует сохранить как вопросы местного значения. Что касается отдельных вопросов по благоустройству, после долгих дискуссий договорились, что сохраним за органами местного самоуправления. Я думаю, они справятся вполне, - заявила Чечина.

На эти слова зал отреагировал аплодисментами. Сегодня в Мариинском собрались не только депутаты парламента, но и главы муниципальных образований. Практически все, без исключений.

Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова поинтересовалась, почему бюджеты МО за годы не увеличиваются, а наоборот, сокращаются. При этом на госслужбе находится целая "армия". Значительные части расходов связаны с опекой и зарплатами, продолжала Иванова. Завершила свой вопрос депутат "реформой, которая у нас будет" - добавит ли она полномочий муниципалам и вырастут ли вслед за ними бюджеты.

Та самая реформа, которую вскользь упоминала Иванова, обсуждается уже не первый год. Обновление системы местного самоуправления, которая может быть применена во всей стране, по мнению экспертов, приведет к сокращению муниципальных образований в Петербурге. Версии за последние два-три года звучали самые разные. Например, якобы вместо 111 МО может появиться 18 округов, в соответствии с числом районов. Также звучала позиция, согласно которой в городе может быть 70 муниципальных образований - небольшие округа объединят между собой, чтобы сократить расходы на содержание муниципалов. Чечина неоднократно говорила, что не поддерживает подобные решения в части сокращения МО или числа депутатов.

- Мы дождемся все-таки федерального закона, и дальше будем смотреть по поводу реформы или ее невозможности проведения - оставим так, как есть. Но и вопросы местного значения, их количество, зависит от качества работы нового депутатского корпуса. Если справимся - то можно рассматривать, конечно, и вопросы местного значения. <...> Сегодня нет особых жалоб, во всяком случае от меня, после того как полномочия [по уборке] передали районным администрациям, - рассказала Чечина.

Категоричного ответа о будущем местного самоуправления не было. Во время брифинга с журналистами спикер Заксобрания Александр Бельский также рассказал, что действующие органы МСУ работают эффективно, а уже конкретные решения будут обсуждаться с муниципальным сообществом.

Фракцию "Яблоко" представила депутат Ольга Штанникова. Она поинтересовалась, воспользовался ли Смольным своим правом на межбюджетный трансферт и устанавливались ли новые условия для его получения. Соответствующий законопроект был принят парламентом в конце прошлого года. Чечина ответила, что порядок предоставления субсидий остался прежний, а более предметно оно может обсудить эту тему в частном порядке. Вице-спикер Павел Иткин, возглавляющий фракцию ЛДПР, поинтересовался можно ли добавить муниципалам полномочий по взаимодействию с народными дружинами и другими организациями, которые занимаются обеспечением безопасности. Вице-губернатор ответила, что муниципалы и так вовлечены в эту работу наравне с другими органами власти, а дополнительные полномочия можно обсудить в рамках законотворческой работы.

Кроме Чечиной, в рамках "муниципального часа" в Заксобрании с речью выступил глава Совета муниципальных образований Петербурга, член фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов. В своем обращении он похвалил Смольный за вовлеченность в вопросы местного значения.

- Здорово, что наш парламент, Мариинский дворец, стал парламентским центром. И благодаря решению председателя Законодательного собрания, вы теперь можете прийти и в Дубовом зале выпить чашечку кофе под своими знаменами, - обратился Беликов к сидящим в зале муниципалам.

























Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру