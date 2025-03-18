Прокуратура просит возбудить уголовное дело против Бориса Акунина*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя – Григорий Чхартишвили*), сообщила 18 марта пресс-служба ведомства.

Надзорный орган установил, что писатель в течение года дважды привлекался к административной ответственности за непредоставление в уполномоченный орган информации, предусмотренной законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Акунин* также продолжает распространять материалы без указания на свой иноагентский статус. В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до 2 лет.

Напомним, что в 2024 году Акунина* дважды штрафовали за отсутствие плашки "иноагента" — в августе на 30 тысяч рублей и в декабре на 45 тысяч рублей. Против писателя также возбудили уголовные дела о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) в декабре 2023 года. В январе 2024 года Акунина* объявили в розыск, а в феврале того же года он был заочно арестован по этим делам.

С 2014 года Борис Акунин* проживает в Лондоне.

*Минюст внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в список иностранных агентов. Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в перечень террористов и экстремистов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру