Прокурор по делу Раховой зачитала показания троих свидетелей

На заседании Калининского районного суда по делу депутата Заксобрания Елены Раховой 19 марта прокурор зачитала показания троих свидетелей. Предполагалось, что их будет вдвое больше, однако Рахова попросила часть из них не оглашать. Также из ходатайства ее адвоката стало известно о намерении подсудимой посетить в скором времени зону СВО.

Рахова обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Также на скамье подсудимых находятся бывший директор школы № 619 Ирина Байкова, ее заместитель Екатерина Коледина и специалист по кадрам Наталья Пустильник. Следствие считает их причастными к случаям фиктивного трудоустройства в образовательном учреждении в период с 2009 по 2023 год и полагает, что общий урон бюджету мог составить не менее 24 млн рублей.

В коридоре перед началом заседания Рахова и трое прочих обвиняемых стояли порознь. Депутат находилась в компании адвокатов, прочие фигурантки тревожились из-за присутствия бывшей сотрудницы, которая также пришла в суд. В частности, они интересовались у защитников, может ли та давать показания.

Само заседание началось как раз с попытки добиться удаления пришедшей из зала. Все четыре обвиняемые вместе с адвокатами выступили за это. В отличие от них, прокурор не увидела необходимости в удалении. В итоге судья отказала в удовлетворении просьбы, поскольку заседание открыто для публики.

Вслед за этим прокурор пожелала огласить показания шести свидетелей. Три бывших сотрудницы школы против этого не возражали, однако Рахова и адвокат Марк Павлов выступили против оглашения половины показаний. Судья услышала просьбу, так что на заседании гособвинитель зачитала только показания свидетелей Ларисы Кольцовой, Тамары Николаевой и Николая Лукина. Ни в одном из них имя парламентария не прозвучало.

Николаева в своих показаниях рассказала, что в течение нескольких месяцев в конце 2011 — начале 2012 годов была официально трудоустроена в школе № 619 на должности администратора, при этом фактически своих обязанностей не исполняла и числилась в штате номинально. К Байковой она обратилась по совету некой Елены в поисках подработки. Директор ответила ей согласием и со словами "будешь шваброй махать" якобы трудоустроила Николаеву. По словам свидетельницы, принимала ее с документами Пустильник. В итоге Николаева некоторое время выполняла обязанности уборщицы, хотя числилась в другой должности. Позже она, по собственным показаниям, фактически уволилась из школы, но продолжила в ней числиться ради стажа.

Из показаний Николая Лукина следовало, что он был фиктивно трудоустроен на должность уборщика школьной территории через свою дочь Алену, знакомую с Колединой. Произошло это приблизительно в 2019 году из-за необходимости получения трудового стажа перед выходом на пенсию. Зарплатная карта, по его словам, находилась на руках у дочери. Она же сообщила Лукину, что на карту должно было поступать по 60-70 тысяч рублей ежемесячно.

Лариса Кольцова сообщила следствию, что с марта 2018 по август 2020 года работала домохозяйкой в жилом доме Байковой во Всеволожском районе Ленобласти. Несколько дней в неделю она должна была работать по дому за приблизительно 50 тысяч рублей в месяц, при этом трудоустроена она была школьной уборщицей и зарплату, соответственно, получала в качестве сотрудницы образовательного учреждения.

Покончив с оглашением показаний, прокурор попросила на этом заседание завершить. Адвокат Павлов ходатайствовал об отложении процесса почти на три недели и о возможности его подзащитной покинуть на время Петербург. Из его слов следовало, что Раховой предстоит поездка в зону СВО, где она должна будет вручить памятные знаки бойцам по поручению губернатора Александра Беглова.

— Это очень важное поручение, поэтому мне необходимо его выполнить. Бойцы находятся там, возможности сюда приехать нет, — поддержала своего адвоката Рахова.

ЗАКС.Ру ознакомился с поданным ходатайством. Из текста следует, что 5 марта по поручению главы города Рахова получила памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" для вручения военнослужащим. В связи с этим адвокат просил разрешить своей подзащитной выезд из города.

Просьба была удовлетворена судьей. Также не получило отказа ходатайство прокурора о вызове в суд троих свидетелей, показания которых ей не дали зачитать в этот раз. Следующее заседание состоится утром 8 апреля.

Уголовное дело в отношении Раховой было передано в суд в середине октября 2024 года, при этом СМИ заговорили о возможности предъявления ей обвинения еще полутора годами ранее. Рассмотрение дела в суде стартовало в конце ноября 2024 года, спустя месяц три фигурантки заявили о признании вины. Раховой в их числе не оказалось, высказаться об этом она обещала позже.

В феврале в процессе сменился судья, теперь в деле разбирается Оксана Демяшева, известная по суду над художницей Александрой Скочиленко. В связи со сменой судьи процесс начали заново.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру