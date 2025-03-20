Депутату областного ЗакСа запретили посещать мероприятия и общаться в сети

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для депутата Заксобрания Ленобласти Александра Матвеева, обвиняемого в незаконном сборе сведений о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ), сообщила 20 марта объединенная пресс-служба судов города. Ему назначили запрет определенных действий.

Суд запретил Матвееву посещать совет депутатов МО Всеволожское городское поселение Ленобласти, а также любые публичные мероприятия. Ему также нельзя общаться с потерпевшей, свидетелями и фигурантами дела в том числе с помощью средств связи, интернета и почтово-телеграфной корреспонденции. Запрет не распространяется на близких родственников, адвоката, следователя и других сотрудников, участвующих в делопроизводстве.

По версии следствия, в июне 2024 года Матвеев якобы предложил кандидатам в муниципальные депутаты Всеволожска Алексею Гуркину и Константину Легкодумову установить на автомобиль другого кандидата Ирины Бритвиной GPS-трекер для отслеживания ее перемещений. После этого Легкодумов мог приобрести трекер, привязать его к мобильному устройству и поделиться доступом к нему с Матвеевым и Гуркиным. Предположительно, маячок был позже установлен на принадлежащий Бритвиной Land Rover. По версии следствия, отслеживание ее перемещений якобы происходило с 10 июля по 1 августа 2024 года.

Отметим, что Бритвина является женой родного брата Матвеева.

Напомним, что 18 марта в домах у Гуркина и Матвеева были проведены обыски. Тогда же депутатов задержали, им были предъявлены обвинения. Гуркину в качестве меры пресечения суд также избрал запрет определенных действий. В свою очередь, Легкодумов находится в СИЗО с октября 2024 года. Его и трех других фигурантов арестовали в рамках дела о поджоге дома Бритвиной (ч. 3 ст. 33 – ст. 167 УК РФ) в августе 2024 года.

В феврале ЗАКС.Ру писал о том, что Матвеев написал заявление о выходе из фракции "Единая Россия". Причиной якобы стало обращение лидера фракция в прокуратуру на жену Матвеева, которая в тот момент, как и Гуркин, Легкодумов и Бритвина, баллотировалась в мундепы Всеволожска.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.ру