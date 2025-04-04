"Кусочек духа Ленсовета" в Мариинском дворце

Фото Константин Леньков / ЗАКС.РуДепутаты Ленсовета XXI созыва обратятся к спикеру Заксобрания Александру Бельскому с просьбой разрешить им проходить в Мариинский дворец по старому пропуску, подписанному Анатолием Собчаком. За такую инициативу парламентарии прошлых лет проголосовали на встрече по случаю 35-летия созыва. Как прошло мероприятие — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Встреча депутатов Ленсовета прошла в Мариинском дворце ровно через 35 лет со дня начала работы первой сессии XXI созыва, который действовал с 1990 по 1993 год. Из 380 депутатов, избиравшихся в тот созыв, на встречу пришли около 50. Среди них оказались и действующий депутат Заксобрания Михаил Амосов, его коллега из прошлых созывов Алексей Ковалев, а также Игорь Артемьев, который сейчас возглавляет Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Депутат Сергей Никешин на юбилейную встречу не пришел, как и Анатолий Чубайс, который занимал пост первого заместителя председателя исполкома Ленсовета.

Приветственное слово председателя Заксобрания Александра Бельского зачитал вице-спикер Николай Бондаренко. В обращении к предшественникам Бельский подчеркнул роль и значимость представителей Ленсовета XXI созыва. Действительно, на период их работы пришлось множество знаковых событий не только на уровне города, но и всей страны. Например, на их век пришелся августовский путч, когда парламентарии выступили против ГКЧП и организовали массовые митинги.

Сама встреча организовывалась как презентация книги "Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия", подготовленной коллективом авторов из числа парламентариев. В результате собрание превратилось в серию выступлений о работе Ленсовета, разнице с действующей законодательной властью в Петербурге, а также об актуальных политических и иных вопросах. Например, экс-депутат Алексей Ковалев не упустил возможности высказаться по сегодняшней повестке. Например, критиковал проект ВСМ и планируемую стоимость билета на скоростной поезд Петербург-Москва.

- И знаете, какую цену на билет сейчас установили? Только что согласовали — девять тысяч рублей. А для того, чтобы окупиться, нужно несколько десятков поездов в день, чтобы окупиться за какой-то реальный промежуток времени. Короче говоря, никто не будет ездить или это никогда не окупится, - заявил Ковалев.

Про прошлое Ковалев тоже вспомнил, обратив внимание на неточности в представленной книге о Ленсовете 21-го созыва. Он вспомнил, как в 1987 году искал окружные избирательные комиссии, которые фактически, по его словам, не существовали — УИК были, а ОИК, куда надо было подать документы кандидатам, найти было затруднительно.

- Миша, ну мог бы меня спросить про выборы, про выдвижение в 90-х. Или хотя бы [депутата Андрея] Болтянского. Вот тут написал — все неправильно, - обратился Ковалев к Амосову.

Чтобы закончить свою мысль, Ковалеву пришлось попросить дополнительного времени для выступления — у него было припасено еще несколько документов со свидетельствами того голосования. Копии протоколов, тетради со списком кандидатов, которые заполняла его мать.

Депутат Ленсовета Андрей Болтянский, выйдя за трибуну, отметил, что за время эмоциональных выступлений предыдущих спикеров немного смог погрузиться в атмосферу, которая царила в Мариинском дворце 35 лет назад.

- На самом деле, в каком-то смысле, это и был кусочек духа Ленсовета. У нас было много разного, много серьезных достижений, о которых все знают, говорили о референдуме по возвращению имени [Ленинград переименовали в Петербург по инициативе Ленсовета XXI созыва], и бюджет… Пожалуй главное для меня, что было — это та атмосфера, в которой мы работали. Было демократическое большинство, или вроде демократическое большинство, - обратился Болтянский к собравшимся.

В завершении встречи слово взял журналист, депутат Ленсовета Александр Сазанов. Он решил придать заседанию формальности и предложил провести голосование. На повестке у ветеранов петербургского законотворчества оказался один вопрос — проект обращения к действующему спикеру парламента Александру Бельскому с просьбой разрешить депутатам Ленсовета проходить в Мариинский дворец по пропускам, подписанным Анатолием Собчаком и Александром Беляевым, руководившими парламентом 30 лет назад. Сделать это предлагается для восстановления исторической справедливости. Инициативу поддержало большинство. Несколько человек воздержались.







































Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру