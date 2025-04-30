ТИКи новые, главы старые

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

На заседании 30 апреля Горизбирком переформировал 10 территориальных избирательных комиссий и назначил председателей в каждую их них. В результате количество членов каждой ТИК уменьшилось с 13 до 10, при этом все их главы остались на своих местах. Впереди изменения ожидают составы еще 24 теризбиркомов.

Всё те же всё там же

О предстоящем обновлении с уменьшением составов 34 территориальных комиссий (ТИК №№ 31-64) в Петербурге стало известно в начале марта. Сами комиссии формируются сроком на пять лет. Это означает, что именно им предстоит заниматься выборами в Государственную думу и Законодательное собрание в 2026 году.

Оглашением кандидатур на должности председателей ТИК занималась секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева. Она отметила, что накануне состоялось заседание рабочей группы по вопросам назначения членов теризбиркомов, на которое явились все претенденты. "Члены рабочей группы могли задавать им вопросы и задавали", — уточнила секретарь и добавила, что все кандидаты получили поддержку по итогам встречи.

Как выяснилось, среди кандидатов не нашлось ни одного новичка: все они уже занимают должности в своих ТИК. На обсуждение кандидатур Горизбиркому потребовалось 20 минут. Назначения прошли довольно слаженно и без споров. Наоборот, в адрес каждого претендента у членов ГИК нашлись слова поддержки и одобрения.

Например, член ГИК от КПРФ Андрей Беляков заметил о Татьяне Черновой (ТИК № 31), что она "всегда поднимает трубку" на звонки и вообще "всегда открыта для общения".

— Я вот могу ее исключительно положительно охарактеризовать, — заявил Беляков. — К последним выборам там немного было каких-то претензий…

— У нас вообще по последним выборам и выборам президента Российской Федерации минимальное количество вопросов к нашим коллегам, — немедленно отреагировал председатель ГИК Максим Мейксин.

Похвалы за ответы по телефону удостоилась и глава ТИК № 59 Елена Ткачева, благожелательную характеристику ей дала представитель СРЗП в Горизбиркоме Екатерина Фесик. Также справоросс отметила щепетильное отношение Ткачевой к делопроизводству и хранению оборудования, а также вспомнила ее опыт в избирательной системе.

Добрые слова прозвучали и в адрес председателя ТИК № 32 Николая Рейдало. Астафьева сообщила, что он давно работает в избирательной системе в Василеостровском районе, в том числе прежде возглавлял ТИК № 2. Отметим, что свой нынешний пост Рейдало получил в феврале 2024 года, при этом в прежние годы он руководил ИКМО "Остров Декабристов". На прошлогоднем заседании при обсуждении его кандидатуры представитель "Яблока" Павел Шапчиц напоминал о том, как в 2014 году ИКМО отказало одному из кандидатов в регистрации якобы из-за отзыва подписей в его поддержку. Мейксин тогда встал на защиту Рейдало, отметив отсутствие к нему претензий во время последующей работы в ТИК.

В этот раз Мейксин также похвалил кандидата, отметив, что тот "активнейшим образом помогает нашим ребятам" в зоне СВО. "Достойный кандидат с учетом и опыта его работы, и просто человеческих характеристик", — высказался глава ГИК.

Назначенная в мае 2024 года главой ТИК № 43 Наталья Швец также продолжит трудиться на занимаемой позиции. Голосованию предшествовала благожелательная речь зампреда Горизбиркома Олега Зацепы.

— Хорошо знает район, хорошо знает его своеобразную политическую конъюнктуру, ландшафт так сказать, и действительно успешно, на мой взгляд, освоилась в качестве председателя, — оценил он компетентность председателя ТИК.

Свой пост сохранила и председатель ТИК № 54 Марина Петрова. Астафьева отметила обширный опыт претендентки в избирательной системе, который насчитывает более четырех десятков лет. Нынешнюю свою должность она занимает с ноября 2023 года. ЗАКС.Ру писал, что до этого она возглавляла отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления в администрации Пушкинского района, а до того отвечала за работу с муниципалами во Фрунзенском районе.

Полную поддержку членов Горизбиркома получили председатели ТИК № 33 Марина Дмитриева и ТИК № 55 Глеб Коновалов. Дмитриева длительное время трудилась в аппарате Петербургской комиссии, также имеет за плечами работу в исполнительной власти, отметила Астафьева. В разговоре о Коновалове члены ГИК отметили оперативность при подсчете голосов в ходе выборов, но уточнили, что этому может весьма способствовать укомплектованность избирательных участков КОИБами.

Напомним, ТИК № 33 фигурировала в качестве ответчика по иску экс-главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной, связанному с проведением надомного голосования на выборах в ЗакС. По словам члена ТИК Надежды Астаниной, при рассмотрении вопроса в комиссии Дмитриева якобы предлагала депремировать главу УИК № 124 за допущенные нарушения, хотя часть комиссии добивалась отмены результатов голосования на участке. При этом формулировка о депремированиии в итоговом документе отсутствовала.

Также Горизбирком продлил полномочия главы ТИК № 42 Евгения Пикина. Решение о назначении его на первый срок было принято день в день ровно пять лет назад, тогда он вовсе не имел опыта в избирательной сфере, зато обладал заслугами на военной службе. Как видно, в ГИКе посчитали, что за прошедшие пять лет он набрался достаточных навыков для продолжения деятельности. Под его руководством комиссия "показала себя как сплоченный коллектив, работающий как единая команда", отметила Астафьева.

При одном воздержавшемся ГИК пролонгировал полномочия главы комиссии № 41 Андрея Садовникова. Глава ТИК № 64 Филипп Глазырин недосчитался двух голосов в свою поддержку, но получил лестную оценку от секретаря Горизбиркома. Астафьева назвала претендента "одним из молодых председателей" ТИК и отметила его умение справляться с проведением выборов в "высококонкурентной среде Центрального района". Отметим, что ТИК № 64 ответственна за проведение выборов в МО "Владимирский округ" и МО "Лиговка-Ямская", которые традиционно привлекают к себе заметное внимание со стороны кандидатов. Последние при этом не всегда ограничиваются борьбой за голоса избирателей в ходе кампании, но также обращаются в суды в попытке добиться отмены регистрации конкурента. С подобной ситуацией на прошедших муниципальных выборах, в частности, столкнулся активист Ярослав Костров. На суде по его снятию выступал Глазырин, который представил сведения о местах работы общественника. Костров в итоге к выборам допущен не был.

Оппозиция пытается и не добивается

Меньшим единодушием отметилось рассмотрение вопросов о формировании состава теризбиркомов. Представители КПРФ, СРЗП и "Яблока" периодически пытались вносить правки в проекты решений с тем, чтобы заменить представителями своих партий некоторые кандидатуры. Успеха это им не принесло.

В какой-то момент представитель "Яблока" Шапчиц заявил о том, что на предыдущем заседании "выступил в роли пифии", имея в виду свои возражения против предложенной процедуры рейтингового голосования по включению членов в теризбиркомы. В тот раз он высказывал опасения, что в результате изменений могут возникнуть трудности с представительством парламентских партий. Прогноз подтвердился, констатировал он в теперь и попытался заменить однопартийцами две непартийные кандидатуры.

— У нас во всех предложенных проектах именно пять представителей парламентских партий, хотя есть все возможности для назначения шести, — обратил внимание присутствующих оратор.

Он предложил заменить Татьяну Ивашко в предлагаемом составе ТИК № 43 на действующего члена комиссии Александра Мусатова, который, в отличие от первой, "не является заместителем начальника общего отдела администрации" Колпинского района. Подобная занятость, по мнению Шапчица, "не вполне способствует независимости избирательной системы". Доводы его, впрочем, были оставлены без внимания.

Пытался Шапчиц изменить и предлагаемый состав ТИК № 54, предложив заменить Алину Тихомирову на члена теризбиркома Владу Шахназарову. При этом он выражал сомнения в возможных преимуществах 18-летней студентки перед предлагаемой им "яблочницей". Как и в предыдущий раз, предложение не было поддержано большинством и в результате Тихомирова в документе осталась.

Представительница СРЗП Фесик развила более заметную активность по сравнению с коллегой. В частности, в ТИК № 31 она предложила ввести вместо Александра Зимина бывшую главу ТИК № 1 Марину Белоненко, отметив ее осведомленность в работе избирательной системы. Еще одним аргументом в поддержку стало то, что она, "несмотря на свой богатый опыт, научилась печатать вслепую".

В другой раз Фесик предложила заменить в составе ТИК № 33 Татьяну Хотеновскую, "не имеющую опыта работы, выдвинутую собранием избирателей по месту работы", на Петра Марьясова. У Мейксина немедленно возник вопрос о том, как Марьясов "работал в УИК № 173", вопросов к занятости Хотеновской у него не появилось. Фесик пообещала ответить уже после заседания.

Также справоросс предложила оставить на занимаемой должности в ТИК № 55 Елизавету Авксентьеву, убрав из списка Вадима Евсеева.

Свои поправки безуспешно пытался вносить и представитель КПРФ. В ТИК № 41 Беляков предлагал заменить Анастасию Васильеву на своего однопартийца Николая Розова, в ТИК № 59 — Елену Ткачеву на бывшего депутата МО "Поселок Шушары" Валерия Дулебу.

Попытался Беляков и замахнуться на замену действующего председателя ТИК № 42. "Здесь предлагается — и я знаю, что есть люди в комиссии, которым такое предложение очень понравилось, — предлагается поправкой заменить Пикина Евгения Валерьевича на Макуху Владимира Леонидовича", — промолвил он без уточнения о том, что именно может понравиться коллегам в этой инициативе. Самой замены предсказуемо не произошло, Пикин остался в списке и был переназначен на новый срок.

Всего, по подсчетам ЗАКС.Ру, по итогам заседания в состав теризбиркомов вошли по 10 представителей "Единой России", ЛДПР и "Новых людей", восемь представителей "Яблока", семь представителей КПРФ и пять представителей СРЗП.

Андрей Казарлыга, фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия