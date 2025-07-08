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Новости 8 июля 2025, 13:20

Лантратова предложила улучшить подарочные наборы для новорожденных

фото ЗакС политика Лантратова предложила улучшить подарочные наборы для новорожденных

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) предложила усовершенствовать подарочный набор принадлежностей для новорожденных и ввести его денежный эквивалент в виде электронного сертификата, сообщило 8 июля РИА "Новости". Соответствующее обращение депутат направила министру труда Антону Котякову.

"Считаю целесообразным усилить данную программу дополнительными социальными гарантиями... Введение альтернативного механизма поддержки в виде электронного сертификата, представляющего собой денежный эквивалент подарочного набора, который можно использовать для приобретения детских товаров в аккредитованных торговых точках", - цитирует обращение Лантратовой издание.

В своем письме Лантратова отметила, что с августа 2024 года подарочные наборы для новорожденных бесплатно выдаются петербургским родителям. По мнению депутата, практика показала, что эту меру стоит распространить на всю страну, а также ввести в нее некоторые усовершенствования.

Для начала Лантратова предлагает предоставить родителям возможность выбора из нескольких вариантов наборов. По ее мнению, стоит создать отдельные комплекты с акцентом на здоровье, безопасность или развитие. Кроме того, Лантратова призвала расширить количество предметов, входящих в набор, добавив туда одежду для ребенка (шапочки, ползунки), подгузники на первый месяц, детскую аптечку (градусник, аспиратор, гипоаллергенный крем) и книги с рекомендациями для родителей.

Наконец, инициатива включает в себя создание системы обратной связи в виду специализированной платформы, на которой родители могли бы оставлять отзывы и предложения по наполнению наборов. По задумке, эта мера должна позволить быстро адаптировать программу под потребности молодых семей.

Напомним, ранее Лантратова предложила распространить на всю страну действие еще одной петербургской инициативы – программы "Серебряный возраст".  Одноименная карта, оформляемая на базе "Единой карты петербуржца", была запущена также в августе 2024 года по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова. Одной из ее ключевых особенностей стал доступ к ряду городских и федеральных музеев за символическую плату - "Музей за 1 рубль". Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, какие учреждения могут посетить носители карты. 

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного


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