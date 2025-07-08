Лантратова предложила улучшить подарочные наборы для новорожденных

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) предложила усовершенствовать подарочный набор принадлежностей для новорожденных и ввести его денежный эквивалент в виде электронного сертификата, сообщило 8 июля РИА "Новости". Соответствующее обращение депутат направила министру труда Антону Котякову.

"Считаю целесообразным усилить данную программу дополнительными социальными гарантиями... Введение альтернативного механизма поддержки в виде электронного сертификата, представляющего собой денежный эквивалент подарочного набора, который можно использовать для приобретения детских товаров в аккредитованных торговых точках", - цитирует обращение Лантратовой издание.

В своем письме Лантратова отметила, что с августа 2024 года подарочные наборы для новорожденных бесплатно выдаются петербургским родителям. По мнению депутата, практика показала, что эту меру стоит распространить на всю страну, а также ввести в нее некоторые усовершенствования.

Для начала Лантратова предлагает предоставить родителям возможность выбора из нескольких вариантов наборов. По ее мнению, стоит создать отдельные комплекты с акцентом на здоровье, безопасность или развитие. Кроме того, Лантратова призвала расширить количество предметов, входящих в набор, добавив туда одежду для ребенка (шапочки, ползунки), подгузники на первый месяц, детскую аптечку (градусник, аспиратор, гипоаллергенный крем) и книги с рекомендациями для родителей.

Наконец, инициатива включает в себя создание системы обратной связи в виду специализированной платформы, на которой родители могли бы оставлять отзывы и предложения по наполнению наборов. По задумке, эта мера должна позволить быстро адаптировать программу под потребности молодых семей.

Напомним, ранее Лантратова предложила распространить на всю страну действие еще одной петербургской инициативы – программы "Серебряный возраст". Одноименная карта, оформляемая на базе "Единой карты петербуржца", была запущена также в августе 2024 года по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова. Одной из ее ключевых особенностей стал доступ к ряду городских и федеральных музеев за символическую плату - "Музей за 1 рубль". Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, какие учреждения могут посетить носители карты.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного