Поляков: отказ от маршруток сделал общественный транспорт Петербурга безопаснее

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что отказ от маршруток позволил общественному транспорту города стать безопаснее. Соответствующее мнение чиновник высказал в интервью изданию "Фонтанка.ру".

Поляков отметил, что, согласно статистике ГИБДД за 2024 год, Петербург является одним из лидеров по безопасности общественного транспорта среди российских субъектов. Речь идет о показателе тяжести последствий ДТП для его участников и о коэффициенте безопасности, который высчитывается исходя из числа нарушений ПДД водителями автобусов и количества жителей в субъекте.

При этом Поляков подчеркнул, что происшествия на общественном транспорте получают широкое освещение в обществе и "справедливую порцию критику". Однако вице-губернатор вновь отметил, что статистически пассажирские перевозки в Петербурге стали безопаснее после перехода на новую модель транспортного обслуживания.

По его словам, многие маршрутки, ранее осуществлявшую развоз пассажиров, давно выработали свой ресурс, а управлявшие ими водители часто находились на территории страны с большим количеством нарушений, а также нарушали ПДД.

Напомним, переход к новой модели транспортного обслуживания в Петербурге начался в 2022 году. В ее ходе были ликвидированы коммерческие маршруты, их заменили на городские автобусы. При этом некоторые петербуржцы оказались недовольны транспортной реформой. Так, в октябре 2022 года одна из жительниц города обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой проверить безопасность новой системы. По ее словам, новые "лазурные" автобусы чаще попадают в ДТП.

Напомним, самое резонансное происшествием после перехода на новую систему произошло в мае 2024 года. Тогда водитель автобуса № 262 не справился с управлением и протаранил ограждение на Поцелуевом мосту, из-за чего автобус упал в Мойку. В результате погибли семь человек. Водитель и еще один пассажир смогли спастись. Позднее водителя автобуса приговорили к 6 годам колонии, а саму компанию, которой принадлежал автобус, ликвидировали.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру