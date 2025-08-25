ККИ начал обносить забором ТК у "Приморской", снос которого ранее приостановили

Вокруг ТК "Макси Сопот" у станции метро "Приморская" начали устанавливать ограждения для предотвращения несчастных случаев в здании, сообщили 25 августа в петербургском комитете по контролю за имуществом. Также в ККИ рассказали о том, что обратились в суд с целью возобновления демонтажа объекта, приостановленного ранее.

"Несмотря на приостановку демонтажа, обеспечение безопасности петербуржцев остается нашим ключевым приоритетом. Поскольку бывший арендатор не обеспечил должную защиту территории, силами ККИ и ЦПЭИГИ начат монтаж ограждения", — рассказали в комитете.

В ККИ объяснили, что подобная мера призвана предотвратить несчастные случаи и не допустить людей внутрь потенциально опасного объекта.

Также комитет проинформировал о том, что обратился в суд с заявлением о снятии с ТК обеспечительных мер, из-за которых пришлось приостановить его демонтаж. Из сообщения следует, что ККИ "предпринимает все необходимые действия для скорейшего возобновления работ по освобождению территории".

Снос "Макси Сопота" начался 23 июля, в тот же день появилась информация о попытках владельца ТК Якова Перкаля-Проворного добиться приостановки демонтажа. Через несколько дней ККИ заявил, что демонтажные работы могут растянуться из-за противодействия со стороны собственника, а 30 июля стало известно о временном прекращении работ в связи с вынесенным определением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

"Макси Сопот" был построен в начале 2000-х годов, в 2010 году его владельца обязали привести здание в соответствие с требуемыми параметрами, однако этого сделано не было. Сам Перкаль-Проворный в 2011-2015 годах был муниципальным депутатом от "Единой России", в 2024 году на сайте партии его упоминали в числе бизнесменов, подаривших спортивные костюмы детям из Белгородской области, отдыхавшим в Зеленогорске.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга (скриншот видео)