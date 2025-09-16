Избирательный участок в Кронштадте назвали в честь участника СВО

Городская избирательная комиссия на заседании 16 сентября проголосовала за присвоение имени Виктора Казакова избирательному участку № 1226 в Кронштадте. С февраля 2019 по август 2025 года Казаков был членом этого УИК с правом решающего голоса.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин сообщил о том, что Казаков участвовал в специальной военной операции и был награжден "Медалью Суворова". В августе он погиб при исполнении воинского долга. Командование посмертно представило его к награждению орденом Мужества.

— Жалко терять таких опытных сотрудников, членов комиссий. Считаю очень важным увековечить его память, — заявил Мейксин на заседании и призвал членов комиссии поддержать присвоение имени Казакова избирательному участку.

Похороны Казакова состоялись в конце августа. Погибший был потомственным военным моряком, жизнь его семьи была связана с Кронштадтом. Он окончил Военно-морской институт, затем был воспитателем в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе. С 2107 по 2022 год работал в администрации района, затем подписал контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО.

В Петербурге уже несколько избирательных участков имеют статус именных. Имена присваиваются в честь бывших членов комиссий, погибших на СВО. Так, УИК № 240 носит имя Сергея Кудрявцева, УИК № 1592 назван в честь Григория Чубко, а УИК № 1326 — в честь Петра Шмелева.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру