Госдума одобрила денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также двух протокола к ней, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента 17 сентября. Россия ратифицировала конвенцию Совета Европы при вступлении в организацию в 1996 году.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта, решение о денонсации давно назрело. По его словам, Россия долго показывала желание вести диалог с Советом Европы, однако организация "делает все для того, чтобы разрушить Россию". Володин отметил, что Совет Европы с декабря 2023 года не позволял избрать нового члена комитета по предупреждению пыток от России.

По словам председателя Госдумы, российское законодательство обеспечивает защиту прав человека. Володин подчеркнул, что в России есть ряд институтов, работающих в этой сфере. В частности, он назвал Уполномоченных по правам человека и ребёнка и Совет по правам человека.

С предложением о денонсации конвенции к президенту России Владимиру Путину обратилось правительство страны в конце августа. Соответствующий законопроект Путин внёс в Госдуму 8 сентября.

Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Позднее Россия прекратила участвовать в ряде соглашений организации, а также денонсировала некоторые конвенции. В частности, были денонсированы конвенция об уголовной ответственности за коррупционные преступления и конвенция о защите национальных меньшинств.

