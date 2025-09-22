"Настоящее профессиональное шоу": Драпеко оценила "Интервидение"

Организация песенного конкурса "Интервидение" не оставила равнодушной депутата Государственной думы от Петербурга, первого зампреда парламентской комиссии по культуре Елену Драпеко. В своем telegram-канале она сообщила, что была в числе зрителей прямой трансляции события в ночь на 21 сентября.

"Я всю ночь провела в прямом эфире, наблюдая за выступлениями артистов из 23 стран БРИКС, ШОС и СНГ. Меня восхитило техническое оформление сцены: аватары, свет, музыка — настоящее профессиональное шоу!" — поделилась эмоциями Драпеко.

Парламентарий сочла решение жюри непредвзятым, а победу представителя Вьетнама Дык Фука — справедливой. Участника конкурса она назвала "фантастическим артистом с невероятной энергией и ярким танцевальным выступлением", который "очаровал всех зрителей".

Драпеко отдельно упомянула участников из Киргизии, Мадагаскара, Колумбии и Индии. Не обошла она вниманием российского певца SHAMAN, который попросил жюри не оценивать его выступление. Депутат отметила "высокий уровень, потрясающую энергетику" номера, а отказ певца от участия в конкурсе сочла "достойным".

Сама Драпеко "всей душой" болела за представительницу Белоруссии Настю Кравченко. Артистка заняла шестое место из 23 возможных.

Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на организаторов конкурса, что трансляцию мероприятия смотрели 4 млрд человек. Позже заметку исправили, теперь она рассказывает о том, что трансляция была доступна для 4 млрд зрителей по всему миру.

О возможности создания альтернативного "Евровидению" конкурса заявила в 2023 году министр культуры Ольга Любимова, заявление прозвучало на полях Петербургского международного культурного форума. В феврале 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении "Интервидения" в Москве. Глава МИД Сергей Лавров обещал, что на мероприятии "не будет извращений и издевательств над природой человека".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру