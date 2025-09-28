От парка до пляжа: что посмотреть в МО "Южно-Приморский"

KL_02897.JPG (1.01 MB)

По просьбе ЗАКС.Ру депутаты Законодательного собрания Петербурга продолжают рассказывать о своих любимых или выдающихся местах на территории их избирательных округов. В этот раз своими отметками на карте севера Красносельского района поделился Андрей Алескеров, который до избрания возглавлял МО "Южно-Приморский", а теперь представляет район в парламенте.

Жемчужный пляж

— МО "Юго-Запад" и МО "Южно-Приморский" располагаются вдоль береговой линии Финского залива, которая за последние годы преобразилась, как я считаю, в лучшую сторону. Это совершенно правильная позиция города, которую я поддерживаю: нужно развивать береговые линии. Уже есть поручение губернатора, формируются объекты комфортной городской среды вдоль берега. Как место притяжения это всегда, что называется, выстреливает, особенно в хорошую погоду. Наверное, есть определенное лукавство, потому что сам "пляж" таковым не является. Акватория Финского залива, к сожалению, по показателям, анализам не подходит для купания, но это не останавливает жителей. Когда смотришь, как много людей приходит отдыхать, то может показаться, что это какой-то пляж Черноморского побережья: солнце, песок... Поэтому тут, мне кажется, не совсем корректное название. Может быть, оно в какой-то степени и влияет: многие слышат "пляж", значит, можно купаться. Надо отдать должное, город реконструировал и модернизировал спасательную станцию. Несчастных случаев стало меньше, но все равно эти трагические ситуации происходят. Отдыхать на бережку — это можно. Более того, есть концепция единого благоустройства. Это будет единая благоустроенная береговая линия Финского залива. Конечно, она смотрится очень красиво, очень выигрышно и со стороны воды, и со стороны берега.

Южно-Приморский парк

— Вспоминая год, когда мы от нумерации муниципалитетов переходили к названию, у нас был один из рабочих вариантов "Юго-Запад", потому что это проще всего. Мы с коллегами из 37-го округа, который сейчас Юго-Западом и называется, решили, что будем ориентироваться на центральное общественное пространство округа - Южно-Приморский парк. Городам, например, Красному Селу и Колпино, было проще, а внутригородские округа никаких топонимических привязок не имели, поэтому мы взяли Южно-Приморский. Парк занимает десятую часть муниципалитета. Весь муниципалитет - это 1024 гектара, а Южно-Приморский парк - это почти 100 гектаров.

У него огромный потенциал. Сейчас на нулевых чтениях бюджета как раз внесли в протокол мою просьбу к комитету по природопользованию о проведении в 2026 году комплексного экологического обследования. Предложенный мною закон был принят. И комитет эту работу ведет, а комитет по благоустройству, соответственно, синхронизирует изменения в проектно-сметную документацию. С учетом этих заключений по результатам комплексного экологического обследования удастся сохранить краснокнижные растения, птиц.

Территория парка, конечно, должна быть благоустроена, потому что сегодня определенная часть парка представляет собой, мягко говоря, такую заброшенную территорию. И мы, конечно, хотим, чтобы Полежаевский парк впоследствии уже тоже благоустроили. С ним немного сложнее – это все-таки объект культурного наследия.

Балтийская жемчужина

— Мне кажется, стоить выделить "Балтийскую жемчужину" – как проект, как пример очень разумного подхода к градостроительной политике. Сегодня, к сожалению, особенно на границе Петербурга и Ленобласти, ловлю себя на мысли, что из-за высотности зданий, когда идёшь, сферического зрения не хватает, чтобы даже выхватить небо. Такой плотности застройки в "Балтийской жемчужине" нет. С любой точки у тебя взгляд не упирается в стену дома. Большой стратегический инвестиционный проект с КНР. Тогда Валентина Ивановна Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, подписывала это соглашение. Да, оно было реализовано в несколько большие сроки, но инвестиционные обязательства в части объектов социальной инфраструктуры, общей дорожной сети были выполнены.

Проект "Петербургские маршруты" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга