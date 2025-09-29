Песков назвал отравления алкоголем в Ленобласти "из ряда вон выходящими"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области "из ряда вон выходящей аварией", сообщил 29 сентября ТАСС. По его словам, никаких дополнительных решений в связи с происшествием не требуется.

"Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить", - приводит слова Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в России в сфере продажи алкоголя достаточно строгая регуляторика и законы. По мнению Пескова, на фоне ЧП нет необходимости принимать дополнительные законодательные решения.

Напомним, о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области стало известно 26 сентября. На следующий день, 27 сентября, прокуратура региона сообщила о задержании восьмерых подозреваемых в распространении некачественного спиртного. Произошедшее следствие классифицировало как причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и производство и сбыт продукции, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Всего суд арестовал семерых обвиняемых в торговле суррогатным алкоголем.

По данным СМИ, количество погибших от суррогатного алкоголя могло достигнуть 25 человек. Смерти были зафиксированы в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Кремля