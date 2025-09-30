Отопительный сезон в Петербурге стартует 3 октября

С 9 утра 3 октября в Петербурге начнётся отопительный сезон, сообщила пресс-служба Смольного 30 сентября. На регулярное отопление перейдут все городские здания, управляющие компании также должны будут начать подачу тепла в полном объёме.

Соответствующее решение было принято из-за прогнозируемого похолодания и поступающих обращений петербуржцев. В случае проблем с подачей тепла в Смольном призвали обращаться в управляющие компании и по телефону 004.

Согласно действующим нормативам, отопительный сезон может начаться в случае если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет +8 °С и ниже. До этого в городе может быть введен режим периодического протапливания, в рамках которого к отоплению подключаются детские сады, школы, медучреждения.

Периодическое протапливание в городе стартовало 25 сентября, а в Ленобласти – 29 сентября. Отметим, что в 2024 году отопительный сезон в Петербурге продлился с 14 октября по 19 мая.

Напомним, ранее депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв предложил наделить регионы правом самостоятельно определять дату начала отопительного сезона. По его мнению, действующие нормативы не учитывают такие факторы, как влажность воздуха и скорость ветра в различных регионах.



Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного