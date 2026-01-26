Путин встретился с Бегловым в Петербурге

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым, сообщили 26 января в пресс-службе Кремля. Градоначальник доложил российскому лидеру о реализации ряда проектов, разворачивающихся в Северной столице. В частности, он поделился планами по открытию второй очереди скоростного трамвая до Славянки.

"Хочу поделиться радостью с вами. <...> Мы сделали скоростной трамвай, как раз Купчино — Шушары — Славянка. Первую очередь мы запустили буквально перед новым годом до Шушар", — сообщил президенту Беглов на видеозаписи, распространенной Кремлем.

Он добавил, что речь идет о сложном инженерном проекте. По словам губернатора, петербуржцы благодарны за его реализацию, на очереди теперь стоит запуск второй линии.

Также губернатор сообщил, что за последние пять лет в Петербурге построили семь станций метрополитена, передает telegram-канал "Вы слушали маяк". "Мы создали свою городскую компанию, "Метрострой Северной столицы", сложный вопрос был. <...> Ну вот я хочу сказать, что за пять лет мы построили семь станций метро", — заявил он.

В ходе встречи Путин обратил внимание губернатора на необходимость строительства яслей, отметило РИА "Новости". Беглов сообщил президенту, что в 2019-2024 годах в городе построили 320 недостающих социальных объектов. В ответ глава государства поинтересовался о вводе яслей. Беглов ответил, что этот вопрос сейчас решается.

Первую очередь скоростного трамвая открыли 24 декабря. На прошлой неделе вице-губернатор Николай Линченко назвал запуск второй очереди в числе планов на текущий год.

Путин прибыл в Петербург в понедельник на два дня. Днем он встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом в Эрмитаже. Для иностранного гостя провел экскурсию директор музея Михаил Пиотровский.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль