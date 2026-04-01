Депутаты поспорили с Митяниной о проблемах журналистики

В Законодательном собрании 1 апреля с докладом выступила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Она рассказала парламентриям о своей деятельности в 2025 году, о ситуации с детской преступностью, а также в очередной раз выступила с критикой в адрес СМИ из-за подхода журналистов к освещению происшествий с участием несовершеннолетних. Позиция Митяниной из года в год не меняется. Она упрекает издания в желании привлечь внимание читателей за счет подробностей разного рода происшествий, в том числе с участием детей.

– Они публикуют персональные данные пострадавших, детали следственного процесса, в подробностях пишут о детских суицидах, наркомании, преступлениях. Обсуждение этих тем в медиа, особенно с трансляцией видео- и фотоматериалов, только провоцируют тех, кто задумывается о совершении подобных преступлений, – заявила Митянина.

Обмудсмен уверена, что публикация подобных новостей влияет на поведенческие модели и увеличивает риск возникновения новых трагедий. В пример она привела гибель 9-летнего мальчика, похищенного на Юго-Западе города в конце января.

– Несовершеннолетние начинают воспринимать асоциальные поступки как нормальные, интересные или даже привлекательные. <...> Telegram-каналы и сообщества в социальной сети "ВКонтакте", средства массовой информации, падкие на сенсации, пытались хайповать на этой теме. Они подхватывали вбросы, домыслы… – добавила она.

Митянина напоминала, что действующее законодательство строго регламентирует порядок освещения происшествий с участием несовершеннолетнего. Она собрала часть публикаций в отдельную папку и отнесла экспертам для оценки. При этом она подчеркивает, что не считает себя сторонником цензуры.

Идею об ужесточении требований к журналистам Митянина продвигает не первый год. Похожие аргументы она озвучивала и в 2023 году. В последний раз детский обмудсмен поднимала эту тему в феврале 2023 года. Она даже обратилась в городской парламент с предложением разработать поправки в федеральное законодательство. Отметим, спикер Заксобрания Александр Бельский не разделил подход омбудсмена, хотя согласен с деликатностью этого вопроса.

Не все депутаты согласились с позицией Митяниной. Например, руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова решила сместить внимание омбудсмена с журналистов на первопричины произошедшего. Ей так и не удалось разобраться, почему ребенок не ходил в школу и был предоставлен сам себе. Напомним, погибший был безнадзорным. Так журналистам говорила сама Митянина.

– Вы уже сказали, что СМИ тут у нас не очень себя хорошо ведут. При этом всем не СМИ виноваты в той трагедии, которая произошла. Трагедия произошла и за счет нас в том числе. Мы все время говорим о многодетных семьях, у нас с вами образование для многодетных семей бесплатное и так далее. Смотрите, сколько органов: опеки, комитет по образованию, комитет по соцполитике. Уполномоченный по правам ребенка. Уполномоченный по правам человека. Различные структуры. И ребенок не учился в школе… Вот как такое может быть, что у нас, в современном мире в Санкт-Петербурге ребенок был не учтен и не ходил в школу, когда у нас есть всеобщее среднее образование. Обясните, я до сих пор не поняла. Может, СМИ как раз мне объяснят, – обратилась Иванова к выступающей.

Митянина пояснила, что образование детей предоставляется в заявительном порядке и подавать заявку на поступление в первый класс должны родители ребенка.

Уже после пленарного заседания к журналистам обратилась лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина. Ожидаемо бывший декан факультета журналистики СПбГУ высказалась в поддержку работников СМИ.

– Я глубоко уверена, что не журналисты виноваты в том, что совершаются некие ужасные преступления. И далеко не только они. У нас один из самых жестких в последнее время законов о средствах массовой информации. Сколько туда внесено поправок за последние 15 лет. Уверяю, нет больше закона, который был бы так залатан, как закон о средствах массовой информации и те документы, которые фигурируют на ниве информационного права. <...> Я против очередных изменений закона. Мне кажется, проблема состоит совершенно в другом. Не тот, кто читает заголовки, совершает преступления. Такой спор для меня очень личный, но я абсолютно уверена в свой позиции, – рассказала Шишкина.

Впрочем, о работе уполномоченного большинство депутатов отзываются положительно. Митянина занимает этот пост с февраля 2020 года. Год назад ее переизбрали на новый пятилетний срок.

