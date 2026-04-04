В Петербурге стартовал финал шахматного турнира на приз Горизбиркома

Утром 4 апреля в музейном комплексе "Россия — Моя история" начался финал личного первенства в рамках шахматного турнира на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По результатам отбора во время районных этапов для финального состязания добрались 90 игроков. Перед собравшимися выступил глава Горизбиркома Максим Мейксин. Также к шахматистам с приветственным словом обратились глава Московского района Владимир Ушаков и руководитель спортивной федерации шахмат в Петербурге Владимир Быков.

Определять победителей будут по итогам девяти раундов. При этом ранее предполагалось, что их будет семь. Увеличить число партий решили для более объективного подхода при выборе победителя.

Всего в шахматном турнире Горизбиркома приняли участие свыше 1,1 тысячи человек, рассказал Мейксин. Игры прошли во всех 18 районах Петербурга. Сейчас это самый массовый турнир по шахматам, подчеркнул председатель Горизбиркома. Самому возрастному участнику турнира 93 года, а среди тех, кто отобрался в финал, – 82 года.

– У шахмат и выборов много общего: общие ценности, честность, уважение к сопернику и соблюдение правил. На этих ценностях как раз и базируется то сходство, о котором мы говорим. Безусловно, как и в шахматах, так и на выборах важен каждый ход, каждый голос. И тот и другой приводит нас к победе кандидата или к победе в партии. На самом деле стратегический выбор как в шахматах, так и на выборах определяет наше будущее, – рассказал Мейксин журналистам.

Сам председатель избиркома в турнире не участвовал. Тем не менее он соревнуется в других турнирах. Например, летом он собирается вновь попробовать свои силы на турнире в рамках ПМЭФ. В прошлом году он занял третье место.

Турнир на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии проходит в третий раз. Избирком проводит его совместно с городской федерацией шахмат. В 2026 году турнир проходит при поддержке комитета по физической культуре Петербурга и является спортивным мероприятием, а не досуговым. Из-за этого, отмечают организаторы, вырос общий уровень шахматистов. Также 2 апреля в рамках турнира определили победителя в командном первенстве. Первое место заняла команда студентов из Санкт-Петербургского государственного университета.





Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру