ЗакС объявил благодарность трем главам муниципалитетов Петербурга

Главы трех муниципальных образований Петербурга удостоились благодарности Законодательного собрания, решение об этом депутаты приняли на заседании 8 апреля. Городской парламент отметил заслуги Светланы Гревцевой из МО "Юнтолово", Ирины Климачевой из МО "Поселок Стрельна" и Ольги Кутыловской из МО "Поселок Парголово".

"За выдающиеся личные заслуги в развитии местного самоуправления в Санкт-Петербурге, многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, а также в связи с празднованием Дня местного самоуправления", — гласит формулировка в тексте постановления.

Из числа награжденных дольше всех пост главы муниципалитета занимает Кутыловская, которая впервые заняла эту должность еще в 2004 году. Гревцева руководит МО "Юнтолово" с 2019 года, до этого она работала главой местной администрации. Климачева была главой администрации Стрельны с 2014 по 2024 год, после чего была избрана как самовыдвиженка и возглавила муниципалитет.

Представление об объявлении благодарности внес в начале марта глава Совета муниципальных образований, депутат ЗакСа Всеволод Беликов. В документе были перечислены четыре главы муниципалитетов, которых предполагалось наградить. Четвертой была глава МО "Сампсониевское" Мария Рыбчак, однако в постановлении Заксобрания ее фамилии уже не оказалось.

День местного самоуправления, к празднованию которого приурочено объявление благодарностей, ежегодно отмечается в России 21 апреля. На проведение торжественного мероприятия в честь праздничной даты потратят 5,5 млн рублей, при этом изначально комитет территориального развития был готов заплатить на 1 млн больше.

В 2025 году благодарностей ЗакСа удостоились главы МО "№ 65" Александр Белов и МО "Дачное" Вадим Сагалаев. В конце года последний был арестован в рамках дела об убийствах и покушении на убийство. В феврале появилась информация о том, что муниципал признал вину в организации убийства бизнесмена Евгения Дорфмана, его жены и охранника в 2003 году.

