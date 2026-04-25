Смольный передал больницам Кубы 70 килограммов лекарств

Правительство Петербурга передало Министерству здравоохранения Кубы 70 килограммов медицинских препаратов в качестве гуманитарной помощи больницам республики, передает 25 апреля ТАСС. Партия лекарств состоит из 35 наименований витаминов и медикаментов. В передаче гуманитарной помощи приняли участие министр здравоохранения республики Хосе Порталь Миранда и чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли. Церемония прошла в Гаване на территории российского посольства.

"Эта помощь очень важна и своевременна в условиях непростой социально-экономической ситуации, которую переживает сейчас Куба", — приводит слова министра здравоохранения республики ТАСС.

Хосе Порталь Миранда поблагодарил губернатора Александра Беглова и петербуржцев за "жест солидарности" и помощь медицинским учреждениям Кубы. Во время церемонии Коронелли заявил, что социально-экономический кризис, наступивший в республике, связан с финансовой и торговой политикой правительства США, от которой в первую очередь страдают граждане Кубы.

"Передача этой партии медикаментов — это не просто акт гуманитарной помощи, а еще одно яркое свидетельство тех глубоких и исторических дружеских связей, которые объединяют Россию и Кубу", — цитирует Коронелли ТАСС.

Петербург и Куба развивают сотрудничество в сфере фармацевтики, образования, промышленности и культуры. Так, в феврале 2026 года между городом и республикой произошел обмен студентами. В декабре 2025 года Северная столица подготовила партию машин скорой помощи для отправки на Кубу. Беглов также неоднократно встречался с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. В мае 2025 года глава Кубы посетил Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

