Миронов пообещал проконтролировать ситуацию с арестом активиста Кострова

Лидер партии "Справедливая Россия", руководитель одноименной фракции в Государственной думе Сергей Миронов прокомментировал арест петербургского активиста Ярослава Кострова. Своим мнением он поделился 15 июля в соцсетях. Политик назвал случившееся "предвыборным беспределом" и пообещал поставить ситуацию с апелляцией по делу Кострова на личный контроль.

"Хочу предупредить местных чиновников: ситуацию с Костровым беру под личный контроль. При необходимости буду обращаться в федеральные инстанции. Уверен: никакого экстремизма в действиях нашего кандидата нет", — написал Миронов.

Активиста Кострова задержали 13 июля. Он провел ночь в отделе полиции № 2 по Адмиралтейскому району. На следующий день Ленинский районный суд арестовал его на 10 суток по статье о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за ссылки на запрещенные соцсети в посте группы в соцсети "ВКонтакте" от 2021 года.

Ранее "Справедливая Россия" выдвинула его на выборы в Законодательное собрание Петербурга по одномандатному округу № 1 и в составе территориальной группы № 2. Привлечение к административной ответственности по этой статье лишает его права баллотироваться на выборах любого уровня в течение года.

Кострову 37 лет. С 2016 года он возглавляет созданное им АНО "Центральный район за комфортную среду обитания". Занимается активизмом и градозащитной деятельностью. В 2019 году он пробовал избраться в совет МО "Смольнинское" в качестве самовыдвиженца, а в 2021 году пытался пройти в петербургский парламент по одномандатному округу № 2 от СР. В обоих случаях сделать этого ему не удалось. На выборах 2024 года Костров баллотировался в трех муниципалитетах: МО "Смольнинское", МО "Литейный округ" и МО "Владимирский округ". В итоге активист не прошел процедуру регистрации кандидатом.

В начале июля по статье о демонстрации экстремистской символики также арестовали на 10 суток градозащитника Олега Мухина и главу фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского. Последний также лишен права участвовать в сентябрьских выборах. Как и на Кострова, на градозащитника и депутата составили протоколы из-за наличия в публичном доступе ссылок на запрещенные соцсети. Планируется, что сегодня, 15 июля, Городской суд рассмотрит апелляции по делам Мухина и Апостолевского.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру