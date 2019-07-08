Три депутата и один врио: Регистрация кандидатов в губернаторы окончена

В избирательном бюллетене на губернаторских выборах в Петербурге будет четыре фамилии. Остальные 24 претендента на пост главы города не зарегистрированы - они предоставили не все необходимые для этого документы. Как считают некоторые выбывшие из предвыборной гонки, причины их неудачи в сговоре и страхе перед сильными конкурентами. Зарегистрированные кандидаты в свою очередь на заседании в Горизбиркоме пообещали трудиться на благо петербуржцев. Все, кроме Александра Беглова. Он не пришёл в ГИК получать своё удостоверение.

Попавшие в список

Для получения статуса кандидата на пост главы города необходимо было сдать в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию пакет документов: справку о доходах, об отсутствии зарубежных счетов и многое другое. Также надо доказать, что кандидатуру поддерживают в городе: собрать минимум 155 подписей муниципальных депутатов из не менее чем 84 округов. При этом, самовыдвиженцы должны были принести в ГИК ещё и подписи избирателей в свою поддержку – минимум 76 359 штук.

С этой задачей справились только четверо из 28 претендентов. Среди зарегистрированных кандидатов депутаты Законодательного собрания и Государственной Думы: Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ). Им как партийным выдвиженцам требовалось собрать только подписи муниципальных депутатов. Тихонова предоставила 162 подписи мундепов, Бортко – 161, Амосов – 160.

Горизибирком принимал решение об их регистрации в один день – все депутаты получили свои удостоверения кандидатов на заседании под аплодисменты присутствующих. Каждый зарегистрированный выдвиженец выступил с небольшой речью. Помимо благодарностей членам ГИКа и своим единомышленникам, кандидаты обратились к петербуржцам.

- Я обязуюсь и гарантирую в своей избирательной кампании руководствоваться исключительно интересами петербуржцев и законом, - заявила Тихонова.

- Я обещаю петербуржцам сделать всё от меня зависящее, чтобы их жизнь была лучше, - заверил Бортко.

- Я хочу обратиться к петербуржцам с призывом принять участие в выборах 8 сентября. Помните, что в этот день власть будет в ваших руках и судьба Петербурга будет в ваших руках, - сказал Амосов.

На заседании 8 июля Горизбирком принимал решение о регистрации как кандидата врио губернатора Александра Беглова. Он сдал 162 подписи мундепов и более 80 тысяч подписей избирателей. Из последних ГИК проверил на достоверность более 15 тысяч подписей, 141 – оказалась не действительна. Этого хватило для получения удостоверения кандидата в губернаторы, но Беглов не пришел за документом на заседание. Он может получить его в рабочем порядке в другое время, уточнили члены ГИКа корреспонденту ЗАКС.Ру.

Всех зарегистрированных кандидатов ждет жеребьевка для распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. Она пройдет 12 июня, сообщили в Горизбиркоме. Там же добавили, что кандидаты смогут проводить агитацию в СМИ с 10 августа до 6 сентября.

Отфильтрованные

Горизбирком 7 июля отказал в регистрации выдвиженцу от «Яблока» и депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому. Он не смог собрать необходимое количество подписей мундепов – поддержать «яблочника» согласилось только 5 муниципальных депутатов. Более 90% муниципальных депутатов в Петербурге являются членами «Единой России». Без одобрения партии власти практически невозможно собрать необходимое количество подписей мундепов. По мнению Вишневского, его до выборов не допустили, потому что считают опасным конкурентом.

Также Горизбирком отказал в регистрации экс-депутату, а ныне председателю комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олегу Капитанову. Горизбирком зачел только 147 подписей мундепов. Капитанова в губернаторы Петербурга выдвинула ЛДПР. Сейчас партия собирается исключить Капитанова из своих рядов.

Вместе с Вишневским и Капитановым отказ в регистрации получил еще 21 потенциальный кандидат в губернаторы. Среди них самовыдвиженцы, экс-омбудсмен, муниципальные депутаты и активисты. Причина отказа у всех аналогична – не сдали необходимые документы и подписи в свою поддержку. Некоторые из самовыдвиженцев пришли на заседание ГИКа и выступили со своими обращениями. Для каждого Горизбирком выделил по 2 минуты, но двое неудавшихся кандидатов не укладывались в эти рамки – своими минутами с ними поделились другие потенциальные кандидаты.

В частности, слово взяла самовыдвиженка Светлана Эхина. Она заявила, что сложившаяся ситуация абсурдна – ГИК не должен принимать документы на выдвижение 28 июня, когда 1 июля уже последний день сдачи подписей. По ее мнению, правила необходимо изменить.

- Когда принимаются у самовыдвиженца документы 28 июня, и он должен до 1 июля принести 76 тысяч голосов, я считаю, это абсурд. Значит, надо менять как-то правила, законы надо менять. Потому что это всё абсурдная ситуация, понимаете? Если мы выбираем человека, который любит свой город, который родился в своем городе, который знает всё, что делается в городе…. Ходит с утра до вечера много лет, потому что я безработная. Хожу и вижу, что в моём городе делается. Я не понимаю, почему врио Беглов за 30 лет, пребывая в Смольном и везде, этого не увидел и ничего не смог сделать, - заявила Эхина.

Член ГИК Олег Зацепа на высказывание самовыдвиженки ответил, что документы принимались с 1 июня и за месяц собрать необходимое количество подписей вполне реально.

Также слово на заседании 7 июля взял лидер движения «Бездомный дольщик» Александр Головко. Он пояснил, почему не собрал подписи муниципальных депутатов – причина, по его мнению, в сговоре между мундепами «Единой России» и теми кандидатами, кто смог собрать подписи. Головко попросил снять с выборов Беглова, Амосова, Бортко и Тихонову.

- Как мне кажется, эти неимоверно известные и популярные в городе люди вступили в сговор друг с другом и с членами партии «Единая Россия» среди муниципальных депутатов в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга с целью недопущения остальных независимых кандидатов к выборам. Как мне кажется, они вступили в этот сговор, соответственно, доказательства этому есть в СМИ, есть видео, размещенное нами в публичной сети Интернет, - заявил Головко.

Он добавил, что подал не менее шести обращений в ГИК и заявление в прокуратуру и ГУ МВД по Петербургу. Лидер «Бездомного дольщика» потребовал отложить губернаторские выборы. На это заявление члены Горизбиркома не ответили.

Кроме того, ГИК отказал в регистрации экс-омбудсмену по правам человека в Петербурге Игорю Михайлову, Анатолию Оброскову, Владимиру Кузнецову, Алексею Шагалу, Павлу Рассудову, Татьяне Куган и Елене Крюковской.

Не зарегистрированы и некоторые кандидаты от партий. От «Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» Александр Чухлебов, от «Гражданской силы» Владимир Григорьев, от «Демократической партии России» Владимир Козыро, от «Партии прогресса» Николай Заборовский, от «Партии социальной справедливости» Любовь Посняченко, от «Социальной защиты» Виктор Перов, от «Коммунистов России» Михаил Машковцев, от «Российского объединенного трудового фронта» Василий Соловьев, от «Национального курса» Алексей Степанов.

Самовыдвиженец Владислав Бузаров сам подал в ГИК заявление с просьбой исключить его из кандидатов в губернаторы. Свое решение в Горизбиркоме он не пояснил, но поблагодарил членов городской комиссии за предоставленную возможность выдвинуться на пост главы города.

София Саттарова

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