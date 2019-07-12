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18:59

Беглов заявил о готовности участвовать в дебатах

фото ЗакС политика Беглов заявил о готовности участвовать в дебатах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» заявил о намерении участвовать в дебатах – и прикрепил опрос, стоит ли ему это делать.

Запись появилась вечером 12 июля. В нем Беглов заявил, что «обязательно будет участвовать в дебатах» и считает «важным честно и открыто представить» свое видение развитие Петербурга. Дебаты кандидатов в губернаторы состоятся 13, 20 и 27 августа в эфире ВГТРК с 9 до 10 часов утра.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. Кроме Беглова, в них примут участие депутаты ЗакСа Михаил Амосов, Надежда Тихонова и депутат Госдумы Владимир Бортко. Ранее три кандидата признались, что преодолели муниципальный фильтр благодаря помощи из Смольного. Хотя Тихонова настаивает, что у ее партии «Справедливая Россия» никаких договоренностей с горадминистрацией нет.

Прессе нечасто удается задать вопросы Беглову. В марте он спешно покинул заседание Совета по наследию, объявив его сразу после своего выступления закрытым, и несмотря на возмущение участников, ждавших обсуждение проекта. После этого Беглов поехал в пирожковую на Московском проспекте, которая была под угрозой закрытия.

В мае Беглов ушел от общения с журналистами в пресс-центре ТАСС, при презентации кадрового проекта «Мой город - мои возможности». Мероприятие нигде открыто не анонсировалось. В начале мероприятия организаторы обещали, что Беглов ответит на все вопросы журналистов, но в последний момент он покинул пресс-центр, сославшись на плотный график.


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