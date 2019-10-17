Более 80 депутатов Петербурга подписались под «письмом трехсот»

Пять депутатов Законодательного собрания Петербурга решили подписаться под «письмом трехсот» - обращением трехсот деятелей культуры и политиков в поддержку фигурантов «московского дела». Об этом ЗАКС.Ру сообщил петербургский парламентарий Максим Резник.

По его словам, поддержать письмо решили депутат от «Яблока» Борис Вишневский, Михаил Амосов, глава фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев и представитель КПРФ Александр Рассудов. Сам Резник первый подписался под обращением и призвал сделать это свих коллег по ЗакСу. Депутат уточнил, что связаться с парламентарием от «Справедливой России» Надеждой Тихоновой не удалось – она находится в отпуске.

Также «письмо трехсот» поддержали муниципальные депутаты, рассказал парламентарий. Он уточнил, что подписи поставили главы МО №72 Павел Швец (Партия роста), МО «Гавань» Нэлли Вавилина («Справедливая Россия») и МО «Гражданка» Елена Беляева. За обращение выступил и председатель совета МО «Литейный округ» Арсений Афиногенов от «Яблока», сообщил ЗАКС.Ру собирающий подписи экс-кандидат в мундепы Александр Шуршев. Он добавил, что на 18:10 автографы оставили 83 депутата: один из города Мурино в Ленинградской области, пять – из Закса, остальные – муниципальные депутаты Петербурга. Сбор подписей под «письмом трехсот» продолжается, рассказал Шуршев.

София Саттарова

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