«Это был парламент без безликих номеров»

К 25-летнему юбилею Законодательного собрания вспоминаем его первый созыв и времена, когда законопроекты в петербургском парламенте представлял Владимир Путин, а спикер открыто заявлял о своей оппозиционности Смольному. Этот созыв подарил городу Устав, дал начало депутатским поправкам в бюджет и придумал само название «Законодательное собрание». А еще в парламенте можно было курить, носить свитер и голосовать по факсу.

Интеллигенция, бизнесмены, рабочий

14 декабря 1994 года депутаты первого созыва петербургского парламента впервые встретились в Большом зале Мариинского дворца. До этого почти год помещения бывшей резиденции князей Лейхтенбергских пустовали. Заседавший здесь ранее Петросовет был распущен по указу президента Бориса Ельцина в декабре 1993 года, вскоре после принятия Конституции. Выборы в новый законодательный орган проходили по одномантатной системе по 50 городским округам.

- Это был парламент, сильно наполненный личностями. Выборы шли по округам, и каждый сражался лично. Безликих номеров в списках тогда не было, как мы имеем сегодня, - вспоминает декан юридического факультета Северо-Западного Института Управления РАНХиГС Сергей Цыпляев, с 1992 по 2000 годы работавший представителем президента в Петербурге.

Основы работы городского парламента мэр Анатолий Собчак прописал в своем «Положении о системе органов государственной власти г. Санкт-Петербурга». Первые месяцы своей работы депутаты меняли положения этого документа, пытаясь отстоять свои полномочия. Уже на первом заседании было решено переименовать сам парламент – с Городского, как предлагал Собчак, на Законодательное собрание.

Мэр планировал наделить Городское собрание полномочиями, сравнимыми с правами современных муниципалов, вспоминает депутат Алексей Ковалёв, избравшийся впоследствии во все шесть созывов Заксобрания.

- Согласно положению Собчака, если он вносит нам на рассмотрение какой-то проект нормативного акта и если «против» не выступают две трети, то в этом случае он вступает в силу. Это вообще нормально? Но это положение действовало, пока представительный орган власти не принял других положений. Мы первым делом занимались тем, что принимали нормы нашей жизни, - рассказал ЗАКС.Ру Ковалёв.

Первый созыв был непрофессиональным, то есть парламентскую деятельность депутаты могли совмещать со своей основной работой. Со второго созыва зарплату в Мариинском дворце получали все. Петербургское Законодательное собрание до сих пор единственный в стране региональный парламент, работающий на постоянной основе.

- Мы рисковали получить ситуацию, как в других субъектах страны, когда люди приходят в парламент, скажем так, решать свои проблемы, - рассуждает ветеран петербургского парламентаризма Михаила Амосова. – Это и представители бизнеса, которые политическим влиянием расплачиваются за поддержку каких-то политических инициатив исполнительной власти. В первом созыве у нас были предприниматели, но их было немного.

Депутат Ковалёв перечислил нескольких его коллег из среды бизнесменов:

- Например, к нам в первом созыве пришел [Владимир] Коловай, хозяин «Ленвеста», совместного советско-германского предприятия по производству обуви. Потом был у нас [Вадим] Жимиров, крупный бизнесмен. Шухрат Сайфуллаев – это вообще сказка! Это человек, который курил прямо на этаже и пьяным приходил в зал заседаний. Он был хозяин торговой марки «Пётр Великий».

Курить сигареты в Мариинском дворце в те годы было не запрещено. По воспоминаниям очевидцев, дым стоял и на лестничных клетках, и в кабинетах отдельных депутатов, и в туалете здания парламента. Также в Законодательном собрании не было жёсткого дресс-кода. Большинство депутатов, конечно, всё равно приходили на работу в костюмах, но были и исключения. Избравшийся от «Трудовой России» рабочий Балтийского завода Борис Борнелинер, как правило, появлялся на публике в свитере. Помимо своего имиджа, он запомнился немногословностью и голосованием по факсу. Когда в парламенте обсуждали вопрос о снятии с должности председателя Юрия Кравцова, Борнелинер находился в Греции и отправил в Мариинский дворец факсимильное сообщение, пояснив, что это его голос «за».

Коммуникабельный Путин

Кравцова председателем Законодательного собрания выбрали на первом заседании 1995 года. В ЗакС его выдвинул демократический блок «Любимый город». Учредителем блока была Региональная партия центра, предшественница «Яблока».

«Любимый город» и общелевый блок «Коммунисты Ленинграда» встали в жесткую оппозицию мэру Собчаку. Обида на главу города осталась и у бывших депутатов Петросовета. «Ветераны Мариинского дворца не могли простить своему бывшему лидеру оскорбительных высказываний о городском Совете и активной роли в его роспуске», - написал в своей книге «Дворец у Синего моста» журналист Геннадий Петров.

Более дружественные отношения у парламента сложились с заместителем Собчака Владимиром Путиным. Он представлял в Заксобрании законодательные инициативы Смольного, наряду с главой города и другими вице-мэрами.

- Путин был гораздо более успешен с точки зрения контактов с депутатами. Алексей Кудрин тоже много общался с депутатами, но больше по бюджетным вопросам, - вспоминает Амосов.

Будущий президент страны представлял депутатам и проект закона о переносе дня выборов губернатора Петербурга на 19 мая 1996 года. Изначально их планировалось провести параллельно с президентскими, 16 июня. По мнению оппонентов Собчака, перенос понадобился, чтобы сократить время на агитацию для его соперников. Депутаты этому противились и просто срывали кворум. Принять закон удалось только с третьего раза. Нынешний лидер парламентской фракции «Яблоко» Борис Вишневский, в 1995-1996 годах работавший помощником Кравцова, вспоминает, что в разгар парламентского «саботажа» однажды вместе с депутатом Амосовым встретил на первом этаже Мариинского дворца разгневанного вице-мэра Путина:

- Путин был весь красный и взъерошенный, он стал говорить: «Что вы делаете? Нам всё равно никто не даст провести эти выборы вместе с президентскими. Вы ничего не добьетесь. Надо переносить, а иначе нам кого-нибудь назначат из Москвы». Он был крайне раздражён, взбешён, ни до, ни после я его таким не видел.

Тем не менее, заму Собчака удалось договориться с парламентом. По словам Амосова, ценой вопроса стало принятие городского закона, расширяющего полномочия региональных депутатов:

- Договоренность была такая: вы голосуете за расширение полномочий парламента, закон о системе органов государственной власти. Это было что-то вроде предустава. Но вы при этом соглашаетесь на перенос выборов. Я в этой договоренности не участвовал, но при разговорах таких присутствовал и детали знал.

Рождение бюджетных поправок

В эпоху Собчака появились «резервные» депутатские фонды. Соответствующий законопроект подготовил вице-спикер ЗакСа Сергей Миронов и поддержал председатель координационной группы по бюджету и финансам Сергей Никешин. Предусматривалось, что городская администрация должна выделять депутатам 2% от бюджета. Эта сумма делилась между парламентариями, которые могли тратить деньги по своему усмотрению. По словам депутата Амосова, идея фондов появилась после долгих споров о распределении бюджета.

- Тогда еще не было органов местного самоуправления, в то же время все депутаты были избраны по одномандатным округам, то есть были привязаны к каким-то территориям. К ним поступало очень много обращений, а влиять на районные администрации было трудно, поэтому была достигнута договоренность, что определенные средства будут направляться на округа депутатов, - добавил Амосов.

По воспоминаниям его коллеги Ковалёва, в основном выделенные на усмотрение депутатов деньги шли на благоустройство и ремонт жилого фонда.

- Такие договоренности есть в любом парламенте мира, но у нас даже оппозиционные представители, вообще не согласные со Смольным, получили возможность у себя на округе организовать благоустройство, - отметил Ковалёв.

Другой депутат первого созыва Наталия Евдокимова рассказала ЗАКС.Ру, что была в группе из нескольких парламентариев, не поддержавших идею депутатских фондов, однако свою часть бюджета использовала. По ее словам, единственным народным представителем принципиально не участвовавшим в трате бюджетных денег был бывший председатель исполкома Ленсовета Александр Щелканов.

- Он не пользовался еще служебными машинами, которые нам всем предлагали, не пользовался телефонами, которые нам раздавали. Всегда голосовал за все мои социальные законопроекты и не входил ни в одну фракцию и ни в одну комиссию, - вспоминает Евдокимова.

Практика депутатских поправок в бюджет существует в Заксобрании до сих пор. Перед вторым чтением отдельные парламентарии и фракции вносят свои предложения по расходованию городской казны. Как правило, принимаются только поправки единороссов, которые в шестом созыве ЗакСа находятся в подавляющем большинстве. Если в девяностые годы все статьи расходов депутатских фондов публиковались в печатной прессе, то сегодня, читая поправку фракции «Единая Россия», порой невозможно понять, кто именно и на что планирует тратить деньги. Принимают их обычно быстро, без обсуждения и единым пакетом с губернаторскими.

Городская «Конституция»

Устав Петербурга парламент принимал уже при новом губернаторе Владимире Яковлеве. Хотя работа над главным городским законом началась ещё во времена Петросовета, окончательно депутаты утвердили его 14 января 1998 года. Через неделю, на следующем заседании ЗакСа, документ раскритиковал глава города. Он заявил, что Устав ограничивает роль Смольного в управлении Петербургом и нарушает принцип самостоятельности власти. Выражал недовольство документом и полномочный представитель президента в Петербурге Сергей Цыпляев.

- Устав старался максимально ограничить мэра и максимально передать полномочия Законодательному собранию, - поделился с ЗАКС.Ру Цыпляев. – Я как полномочный представитель президента вначале помогал Законодательному собранию, пока это был слабейший орган, и его надо было поднимать с нуля, а потом был вынужден включиться в защиту исполнительной власти города, потому что баланс – это ключевое условие устойчивости системы. Ни одна из ветвей власти не должна задавить другую.

Однако ЗакС настоял на своём и назначенная на 23 января церемония подписания городской «Конституции» состоялась.

Принятие Устава сдетанировало нараставший конфликт между Яковлевым и Кравцовым. Фракция «Любимый город» поддерживала бывшего зама Собчака во время его выдвижения в губернаторы, но после прихода Яковлева к власти между руководителями Смольного и Мариинского дворца нарастали противоречия.

«Личные взаимоотношения губернатора и спикера окончательно испортились. Ещё в начале «битвы за Устав» Владимир Яковлев в сердцах бросил, что она развернулась «из-за амбиций г-на Кравцова». Недовольство председателем Собрания накопилось у части депутатов и по другим мотивам», - писал Геннадий Петров в книге «Дворец у Синего моста».

Сергей Цыпляев, спустя годы, соглашается, что причиной кризиса взаимоотношения ветвей власти стали личные амбиции Кравцова:

- Вечная проблема наших коллегиальных органов – его председатель превращается в директора и считает, что он начальник и может действовать от имени собрания, хотя у него таких полномочий быть не может. Он просто организатор дискуссии в коллегиальном органе. Когда председатель подминает под себя почти весь состав депутатов и аппарат, а потом начинает выяснять, кто главный в политике, он или губернатор, это и приводит к бессмысленным личным конфликтам.

Принятие Устава было признаком, но не причиной кризиса взаимоотношений Яковлева и Кравцова, полагает депутат Ковалёв.

– Это признак того, что бывшие члены Ленсовета относились к полномочиям законодательной власти не так, как господин Яковлев или господин Собчак, - добавил парламентарий.

По его воспоминаниям, Смольный, в частности, не устраивало, что по Уставу исполнительная власть теряла право решения вопросов, которые не были нормативно урегулированы законами.

- Мы старались построить систему сдержек и противовесов на уровне Санкт-Петербурга. Но это не нравилось и Собчаку, и Яковлеву, - рассказал Амосов. - Поэтому всё время возникали конфликты между парламентом и главой исполнительной власти. В какой-то момент Яковлев решил, что это слишком. Помню, он говорил, что он приезжает на совещание в Совет Федерации и там все говорят, что вообще на свои парламенты не обращают внимания. Видимо, его это немного задевало.

В феврале 1998 года лидер фракции «Коммунисты Ленинграда» Юрий Терентьев начал кампанию за отстранение Кравцова от должности председателя парламента. Коммунист обвинил председателя парламента в ненадлежащем расходовании средств сметы Заксобрания. Это была четвертая за созыв попытка левых свергнуть спикера, но на этот раз их поддержало парламентское большинство.

Алексей Ковалёв полагает, что Терентьев действовал не по собственной инициативе, а отстаивал интересы губернатора и депутата Сергея Тарасова, который возглавил парламент уже во втором созыве.

Судьбы депутатов

Первый созыв Законодательное собрание закончило без председателя. Его обязанность исполнял первый заместитель Сергей Миронов. На выборах в декабре 1998 года он набрал 70% голосов и переизбрался депутатом. В июне 2001 года петербургский депутат стал сенатором в реформированном Совете Федерации, а через полгода возглавил верхнюю палату парламента. Уже в новом амплуа он создал и возглавил левоцентристскую Партию Жизни, которая впоследствии стала частью «Справедливой России». Миронов до сих пор руководит объединенной партией и координирует действия её фракции в Госдуме. В одной фракции с ним ещё один бывший депутат первого «призыва» ЗакСа Олег Нилов.

Два депутата первого состава парламента стояли у истоков петербургского отделения «Единой России». Это нынешний глава Фрунзенского района Константин Серов, в эпоху Георгия Полтавченко отвечавший в Смольном за внутреннюю политику, и ушедший от коммунистов рабочий Борис Борнелинер.

Депутат Игорь Артемьев, во времена союза «Яблока» и губернатора Яковлева бывший также вице-губернатором (в первом созыве совмещение работы в Смольном и Мариинском дворце допускалось), сейчас руководит Федеральной антимонопольной службой.

Бывший спикер Юрий Кравцов после парламентской работы ушел в адвокатуру.

Единожды избравшийся в депутаты Валерий Голубев после четырёх лет парламентской деятельности нашёл себя в структурах «Газпрома», надолго став первым заместителем председателя правления корпорации. Уже после своей отставки Голубев, а точнее записанный на его сына особняк на Рублево-Успенском шоссе, стал темой расследования Алексея Навального.

Наталия Евдокимова сегодня входит в президентский Совет по правам человека и работает ответственным секретарем правозащитного совета Петербурга.

Александр Щелканов после двух созывов в ЗакСе отказался переизбираться в парламент, сказав, что устал. В 2000 году он сделал попытку стать региональным омбудсменом, после которой окончательно ушёл из политики. Последние 17 лет Щелканов живет в деревне под Валдаем. Время от времени к бывшему депутату приезжают журналисты, и он рассказывает им о становлении петербургского парламентаризма.

Согласно порталу «За честный бизнес», Шухрат Сайфуллаев был учредителем ОАО «Пётр Великий» до ликвидации компании в 2016 году. Он стал автором книг «Путинизм и Евразийский союз», «Гениальность и феномен путинизма» и «Справедливость и Владимир Путин».

Ковалёв, Амосов, Никешин, а также их коллега по первому созыву Игорь Высоцкий сейчас депутаты Законодательного собрания уже шестого созыва.

Сергей Еремеев

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