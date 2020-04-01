"Законодательная противовирусная терапия"

На состоявшемся 1 апреля заседании петербургского парламента особенно часто вспоминали про иерархов Русской православной церкви, молитвы и храмы. Чаще говорили только о коронавирусе.

Заседание Законодательного собрания выпало на День смеха, но по этому поводу никто даже не пытался иронизировать с трибуны. Слишком большой объем вопросов оказался в повестке дня. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров постоянно поторапливал депутатов, желавших задать вопросы вице-губернатору Евгению Елину.

Елин представлял в Мариинском дворце законопроекты, необходимость которых возникла в ходе борьбы с коронавирусом. Первым предлагалось до конца 2020 года облегчить городскому правительству возможность пополнять резервный фонд и разрешить тратить его средства не только на неотложные меры. Чиновник подчеркнул, что это необходимо исключительно для противодействия распространению инфекции и сглаживания последствий от ограничительных мер, которые сейчас введены в регионе. Другой инициативой Смольный вводит ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе отмену авансовых платежей по нескольким налогам и снижение на 50% налога на имущество для владельцев гостиниц.

Депутаты оба законопроекта поддержали единогласно, хотя и не безоговорочно. Некоторые из них утверждали, что считают озвученные предложения недостаточными. Елин заверил, что уже разрабатывается новый антикризисный пакет, но оппозиция в ЗакСе ожидает более глобальных шагов: всероссийского карантина и прямых выплат для населения.

- У нас есть фонд национального благосостояния, так называемая кубышка. Пришло время ее распечатать. Это поддержит потребительский спрос и тех людей, которые выйдут [с самоизоляции] – а у них уже нет рабочего места, - предложил представитель КПРФ Александр Рассудов.

Беспартийный депутат Максим Резник даже озвучил сумму, которую, по его мнению, нужно выделить россиянам из фонда национального благосостояния - по 10 тысяч рублей.

- Прямые выплаты населению - нормальный экономический механизм. 10 тысяч каждому россиянину - это всего лишь полтора триллиона. Мы же и в 2008-2009 и в 2014-2015 годах, когда были кризисы, все равно тратили адекватно сопоставимые с этим деньги. Только шли они Сечину, Дерипаске. Они шли не людям, а олигархам. А сейчас та ситуация, когда надо заплатить людям, - сказал с трибуны депутат.

Эту идею позже раскритиковала лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Бывший министр труда и социального развития правительства Сергея Кириенко заявила, что использование средств ФНБ внутри страны не принесет народу "ни масла, ни хлеба, ни света, ни медицинских масок".

- Нужно решить, как нужно использовать реальные валютные резервы для приобретения того на мировом рынке, что приобрести еще можно. Но главные усилия должны быть направлены на то, чтобы определить, что должно работать в условиях жестких мер, а жесткий карантин должен быть, - добавила Дмитриева.

Помимо "антивирусных" инициатив Смольного, ЗакС принял еще несколько законопроектов "Единой России", адаптирующих действующие нормативно-правовые акты к условиям эпидемиологического кризиса. Когда блок вопросов, связанных с самой актуальной темой современности закончился, слово взял Вячеслав Макаров. Его поторапливать было некому и спикер выступал с трибуны 13 минут.

- Мы четко и взвешенно приступили к законодательной противовирусной терапии, - начал Макаров свое обращение к депутатам. - Я вам за это благодарен, потому что мы работаем, действительно, в беспрецедентных условиях.

Он похвалил президента, главу правительства и глав субъектов федерации за то, что благодаря их действиям сохраняется "полный контроль над ситуацией". По мнению Макарова, об эффективности работы государственных властей говорят цифры статистики. Отдельных слов поддержки заслужил поступок митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, который накануне летал над городом на вертолете с Казанской иконой Божией матери на борту.

- У нас каждый день в Мариинском дворце идут службы. Мы видели, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетал на вертолете с иконой Казанской Божией матери. Я, безусловно, уверен, что это поможет, потому что наша Россия - это великая миродержавная сила, а Санкт-Петербург - город святого апостола Петра - великий православный город планеты Земля, - заявил спикер ЗакСа.

Тема православия всплывала в ходе заседания еще несколько раз. Сначала, когда депутаты переизбрали в Общественную палату Петербурга настоятеля храма святого Николая при Мариинском дворце - того самого, где, по словам Макарова, каждый день проходят службы - протоиерея Петра Мухина. ЗакС традиционно определяет треть состава палаты. На этот раз большинство мест получили и ранее заседавшие в ней члены. Но были и новички, в том числе бывший "арктический" вице-губернатор, некогда самый незаметный член правительства Петербурга Михаил Кучерявый.

Голосованию по этому вопросу предшествовал небольшой скандал. Депутат Михаил Амосов хотел задать вопросы по некоторым из кандидатов, но сделать этого не смог. Макаров сказал ему, что спрашивать нужно у самих претендентов, а они из-за ситуации с коронавирусом не пришли. Находившийся в тот момент на трибуне единоросс Денис Четырбок, по словам спикера, не уполномочен отвечать на подобные вопросы. Амосов выразил возмущение и успокаивать его спустился вице-спикер Анатолий Дроздов.

Словесные перепалки между Макаровым и Амосовым в последнее время случаются на каждом заседании. Председатель парламента, уверенный, что его оппонент пользуется поддержкой Смольного, очень чутко реагирует на малейшую критику депутата. Дроздов, который в 2021 году, вероятно, станет противником Амосова по выборам в ЗакС в Калининском районе, тоже не в первый раз подключается к этому вялому конфликту.

Страсти вновь накалились в самом конце заседания. Депутатам предстояло проголосовать за вручение звания почетного мецената Петербурга основателю строительной группы "Эталон" Вячеславу Заренкову. С конца 1980-х годов он выделяет средства на восстановление и строительство православных храмов в России и за рубежом. Кроме того, созданный Заренковым фонд "Созидающий мир" помогает деятелям культуры.

Против кандидата резко выступил лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. Он назвал мецената "человеком не достойным этого звания". Претензии депутата связаны с застройкой многоэтажками территории исторического района Рыбацкое. В частности, Ковалев припомнил массовые протесты 2013 года, когда местные жители отстаивали территорию рядом с берегом Невы, где они отдыхали.

- Человек, который проигнорировал требования охраны памятников и требования населения этого многоэтажного района по сохранению рекреационной территории, не достоин наград со стороны Законодательного собрания. Пусть идет в церковь и молится, а мы ему грехи отпускать здесь не будем - заключил эсер.

Вячеслав Макаров, услышав это, вышел на трибуну, чтобы заступиться за мецената.

- Алексей Анатольевич, молюсь за всех вас. По-настоящему, - заверил он Ковалева.

По словам спикера, предприниматель Заренков сделал себя сам и заслуживает уважение за то, что пожертвовал на меценатство почти 500 млн рублей. Он напомнил, что и сам находится в полной боевой готовности к борьбе с компаниями, ведущими уплотнительную застройку. Заренкова спикер к их числу не относит и считает великим.

- Дело даже не в деньгах, а в том, чтобы сказать "спасибо" этому великому человеку. А то, что он молится, это очень хорошо, - заверил Макаров.

Захотели сказать "спасибо" 40 депутатов. Против награждения были только трое - вероятно, фракция "Справедливая Россия". За вычетом перерыва ЗакС заседал четыре с половиной часа. В этом году такого еще не было, да и в прошлом случалось нечасто. Макаров пообещал, что работа продолжится и 8 апреля.

Сергей Еремеев

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