Пресс-секретарь Беглова отчиталась о доходе в 3 млн рублей за 2019 год

Сотрудники администрации губернатора Петербурга 20 августа опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2019 год.

Руководитель администрации градоначальника, вице-губернатор Валерий Пикалев отчитался о своих доходах еще в апреле вместе с правительством Петербурга. Он за 2019 год заработал 2,7 млн рублей. Большую часть минувшего года Пикалев работал в правительстве Ленинградской области.

У главы администрации губернатора девять заместителей. Среди них и руководитель пресс-службы Смольного Инна Карпушина. Она заняла эту должность в марте 2019 года, до этого чиновница работала на Пятом канале и телеканале "78". По итогам 2019 года Карпушина отчиталась о 3 млн рублей дохода. В собственности у нее находятся две квартиры и доля в третьей. Водит пресс-секретарь губернатора Александра Беглова, судя по документу, автомобиль Range Rover Evoque.

Ирина Ган задекларировала 2,3 млн рублей. Ей принадлежит доля в квартире площадью 79,9 кв.м, целая квартира в 135,4 кв.м и машиноместо. За ней числится автомобиль Audi Q7. Весь 2019 год Ган трудилась в Смольном: сначала советником врио губернатора Беглова, затем в должности главы его аппарата, а позже в качестве заместителя руководителя его администрации.

Еще одна заместительница Пикалева, Юлия Киселева, отчиталась о доходе в 1,5 млн рублей. В феврале 2019 года Киселева ушла в отставку с поста главы Василеостровского района. В качестве причины тогда называли некачественную уборку района во время снежной зимы в Петербурге. В ноябре Киселева вернулась в Смольный уже на должность замглавы администрации губернатора.

Первый заместитель руководителя администрации градоначальника и глава аппарата вице-губернатора Валерия Пикалева Михаил Петров отчитался о 2,3 млн рублей дохода. Глава комитета государственной службы и кадровой политики Смольного Андрей Михайлов - о 3,1 млн рублей. Еще трое заместителей руководителя администрации губернатора Юлия Лудинова, Валентин Каблуков и Владимир Могильниченко отчитались о 2,3 млн, 2,9 млн и 3 млн рублей соответственно.

Валерий Калугин был назначен заместителем главы администрации губернатора лишь в апреле 2020 года. В 2019 году он еще трудился в должности главы комитета имущественных отношений. Данные о его доходах за этот период в отчете Смольного не приводятся.

Также в документе указаны сведения о доходах начальников аппаратов девяти вице-губернаторов. Наибольший заработок среди них задекларировал глава аппарата Владимира Княгинина Максим Мулюкин - 4,9 млн рублей. Наименьший доход в этой категории у Олеси Матюхиной, начальницы аппарата Николая Бондаренко - она отчиталась о 1,6 млн рублей.

фото: Telegram-канал "Барышня в Смольном"

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