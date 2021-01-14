Депутатский Telegram

Чем ближе к выборам, тем больше политических каналов появляется в Telegram. Их заводят не только анонимные аналитики и политтехнологи, но и депутаты или те, кто хотят ими стать. Присутствием в мессенджере не брезгуют и представители партии власти, в которой еще два года назад активно поддерживали его блокировку.

Реабилитированный мессенджер

Топор войны между государством и Telegram был зарыт в 2020 году. В июне Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера, а в октябре завел собственный канал. Впрочем, популярности мессенджера его двухлетняя блокировка не сильно вредила. Свои каналы в этот период продолжали вести даже государственные органы, не говоря уже о простых пользователях. Из депутатов-телеграмщиков в апреле 2018 года приостановил работу своего "Четырграма" (721 подписчик на момент подготовки материала) только председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. Менее чем через год канал опять ожил, продолжая обновляться и поныне. Четырбок объяснил возвращение тем, что изучил документы судебного процесса о блокировке Telegram и пришел к выводу, что пользоваться им не запрещено.

Вообще, главные площадки единороссов по всей стране - традиционно "ВКонтакте" и с недавних пор Instagram. Помощники депутатов Заксобрания Петербурга каждый месяц отчитываются об активности в этих соцсетях. Перед Новым годом, например, парламентарии-единороссы в обязательном порядке должны были размещать посты о своем участии в акции "Елка желаний" и о поздравлениях врачей. Присутствие на других платформах - личная инициатива. Кто-то ведет блог в Twitter, кто-то в Facebook, кто-то в "Одноклассниках".

Telegram-каналы петербургские единороссы заводить не спешат. Депутат Алексей Цивилев объяснил неудачный опыт своего канала "Цивилизация" тем, что не нашел на этой площадке своей аудитории. По мнению депутата, в Telegram заходят за "сливами и инсайдами", которыми он не занимается.

Нет своей официальной страницы в мессенджере и у городского отделения ЕР. Точнее, канал на 56 подписчиков "Единая Россия Санкт-Петербург" есть, но он не обновлялся с весны 2018 года. Есть, конечно, еще "Пистолет Макарова" от анонимных сторонников спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Но этот канал неофициальный, да и порой он подолгу не обновляется.

Из других заседающих в городском парламенте партий в Telegram не представлены петербургские отделения Партии Роста и ЛДПР. Лидер фракции "жириновцев" в ЗакСе Павел Иткин объяснил это рациональностью. По его словам, партийцы изучали возможности соцсетей и пришли к выводу, что тратить время и силы на ведение регионального канала в Telegram будет неэффективно. На образ партии работает харизма вождя, а у личного канала Владимира Жириновского с подписчиками все в порядке - более 17,7 тысяч человек.

- Плюс вопрос: может быть, мы проспали и пора уже в TikTok? - пошутил Иткин.

Свои каналы есть у петербургских ячеек "Яблока" (405 подписчиков), "Справедливой России" (196 подписчиков) и КПРФ (140 подписчиков). Причем у страницы молодежного крыла компартии подписчиков больше - 190. Среди непарламентских партий читателей больше всего у петербургского канала "Коммунистов России". На него подписано 600 человек. У канала руководителя петербургского отделения справедливороссов Марины Шишкиной, созданного ей в разгар борьбы государства с Telegram, 179 читателей.

Личное и политичное

Депутат ЗакСа от СР Надежда Тихонова делится в Telegram своими мыслями о городских новостях и отчетами о парламентской деятельности. Ее канал существует с ноября 2020 года, но по подписчикам Шишкину она уже обогнала. На середину января новости Тихоновой читали 214 человек.

Вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев ("Единая Россия") базу читателей в 218 человек собрал за месяц. Его канал появился 9 декабря. Заместитель председателя городского парламента рассказывает о своей депутатской и партийной деятельности. Но начал он с козырей - разоблачил мифы и сплетни о своей персоне.

Соловьев не скрывает, что создание Telegram-канала - часть его предвыборной стратегии. Ожидается, что он будет выдвигаться в новый созыв Государственной думы.

Гораздо более известные каналы в депутатском корпусе у главных оппозиционеров и старейших "телеграмщиков" ЗакСа Максима Резника и Бориса Вишневского. Первого читает более 1 тысячи человек, число подписчиков второго близится к 4,5 тысячам. Резник выкладывает записи своих парламентских выступлений и много репостит коллег по демократическому лагерю: Алексея Навального, Любовь Соболь, Юлию Галямину, Георгия Явлинского и других. Основной контент Вишневского - его депутатские запросы и ответы чиновников, а также заметки из парламентской жизни, можно встретить отчеты с его собственных бардовских концертов. Депутат рассказал, что ведет свои соцсети самостоятельно, но иногда обращается за помощью к помощнику.

- Это требует очень большого времени, но у меня нет другого выхода. На телеканалах я в черном списке, газеты за редким исключением тоже стараются обо мне не упоминать. Остаются только социальные сети и Telegram-каналы, - отметил Вишневский.

Канал на 95 подписчиков есть у члена фракции КПРФ Ирины Ивановой. Он активен с 17 декабря 2020 года. Первое время здесь размещались только ссылки на страницы депутата во "ВКонтакте" и на YouTube. Сейчас - помимо отчетов о парламентской деятельности, много репостов коллег-коммунистов из других регионов и просто городских новостей.

Думские депутаты от Петербурга, в отличие от коллег из ЗакСа, заводить свои каналы не спешат. Самый медийный из них, единоросс Виталий Милонов, объяснил это своей занятостью. По словам народного избранника, самому ему просто не хватает времени и сил, чтобы помимо страницы "ВКонтакте", микроблога в Twitter и собственного шоу на YouTube вести еще одну соцсеть.

- Но я с удовольствием читаю, что пишут другие, - рассказал ЗАКС.Ру Милонов. - К великому сожалению, пока не видел авторских каналов петербургских депутатов, не доводилось. Читал какие-то Telegram-каналы с фамилиями, похожими на фамилии депутатов Заксобрания, но то, что мне попадалось, я думаю, это были фейки. Мне показалось, что кто-то хочет дискредитировать депутатов Заксобрания, потому что там тексты какие-то кривые написаны были. Но мне было бы действительно интересно почитать, о чем пишет депутат Ходосок или депутат Ивченко.

Голос муниципалов

В новогодние праздники свои Telegram-каналы завели как минимум два главы муниципальных образований, которые, вероятно, будут выдвигаться в новый созыв Законодательного собрания. Это единоросс Олег Смакотин из МО "Екатерингофский" и член Партии Роста Павел Швец из МО № 72.

У Смакотина это уже второй канал, первый (198 подписчиков), в котором он, в основном, пытался шутить над оппозиционерами, с начала января перешел в распоряжение некоего творческого коллектива. Во втором, официальном (19 подписчиков), к середине января появился только один пост - поздравление екатерингофцев с Новым годом и Рождеством.

Швец начал с советов по заполнению декларации о доходах. Соответствующий пост появился 11 января. Позже глава МО № 72 писал в основном о жизни своего муниципалитета. За первые четыре дня существования канала на него подписались 55 человек.

В целом же активность петербургских муниципалов в Telegram заметно снизилась по сравнению с первыми послевыборными месяцами. В сентябре-ноябре 2019 года едва ли не каждую неделю появлялся новый канал кого-нибудь из оппозиционных мундепов. Многие из них сейчас заброшены или обновляются нечасто. Да и большого числа подписчиков почти никто не набрал. Из наиболее читаемых и более-менее регулярно обновляющихся можно вспомнить "Канал дяди Сережи" заместителя главы МО "Гавань" Сергея Кузина (410 подписчиков), "Муниципальную экзистенцию" замглавы Владимирского округа Виталия Боваря (244 подписчика), "Будничный" самовыдвиженки из совета МО "Смольнинское" Дианы Серой (182 подписчика) и "Кунинскую пропаганду" депутата МО "Малая Охта" от "Яблока" Василия Кунина (149 подписчиков).

Сергей Еремеев

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