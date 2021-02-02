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19:03

Петербургские справороссы призвали МВД обязать полицейских не прятать номерные жетоны за обмундированием

фото ЗакС политика Петербургские справороссы призвали МВД обязать полицейских не прятать номерные жетоны за обмундированием

Депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова, Алексей Ковалев и Александр Егоров обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием наказывать полицейских за сокрытие номерных жетонов, сообщили представители партии.

Парламентарии обратили внимание на то, что на многих фотографиях и видео с акции протеста 31 января в Петербурге видно, что многие сотрудники полиции скрывают нагрудные знаки с личным номером под элементами обмундирования, одеждой или жетон отсутствует вовсе. Это противоречит закону "О полиции", поскольку не позволяет идентифицировать полицейского, если он применит насилие или совершит иные противоправные действия в отношении протестующих, подчеркнули справороссы.

В положении "О нагрудном знаке сотрудника полиции", утвержденном приказом МВД, нет "прямого предписания" носить нагрудные знаки открыто, так, чтобы можно было увидеть их номер, отметили эсеры в обращении. Нет в документе и установленной за сокрытие знака ответственности. Поэтому депутаты просят Колокольцева внести поправки, которые обяжут полицейских открыто носить нагрудные знаки и установят ответственность за сокрытие номеров.

Ранее справороссы обратились к губернатору Александру Беглову с призывом снять "коронавирусные" ограничения с публичных акций по аналогии со спортивными и культурными мероприятиями.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

Силовики действовали в Петербурге жестко, нередко применяли при задержании дубинки и электрошокеры, даже когда задержанные не оказывали сопротивления. ЗАКС.Ру рассказал истории четырех людей, которые пострадали от действий силовиков при задержании.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.


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