Петербургские справороссы призвали МВД обязать полицейских не прятать номерные жетоны за обмундированием

Депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова, Алексей Ковалев и Александр Егоров обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием наказывать полицейских за сокрытие номерных жетонов, сообщили представители партии.

Парламентарии обратили внимание на то, что на многих фотографиях и видео с акции протеста 31 января в Петербурге видно, что многие сотрудники полиции скрывают нагрудные знаки с личным номером под элементами обмундирования, одеждой или жетон отсутствует вовсе. Это противоречит закону "О полиции", поскольку не позволяет идентифицировать полицейского, если он применит насилие или совершит иные противоправные действия в отношении протестующих, подчеркнули справороссы.

В положении "О нагрудном знаке сотрудника полиции", утвержденном приказом МВД, нет "прямого предписания" носить нагрудные знаки открыто, так, чтобы можно было увидеть их номер, отметили эсеры в обращении. Нет в документе и установленной за сокрытие знака ответственности. Поэтому депутаты просят Колокольцева внести поправки, которые обяжут полицейских открыто носить нагрудные знаки и установят ответственность за сокрытие номеров.

Ранее справороссы обратились к губернатору Александру Беглову с призывом снять "коронавирусные" ограничения с публичных акций по аналогии со спортивными и культурными мероприятиями.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

Силовики действовали в Петербурге жестко, нередко применяли при задержании дубинки и электрошокеры, даже когда задержанные не оказывали сопротивления. ЗАКС.Ру рассказал истории четырех людей, которые пострадали от действий силовиков при задержании.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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