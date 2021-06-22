Партия роста согласилась поддержать Драпеко на думских выборах

По одномандатному думскому округу № 214 не будет выставлен кандидат от Партии роста, сообщила в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Партия, по ее словам, не намерена конкурировать с сильным кандидатом от "Справедливой России - За правду", действующим депутатом Госдумы Еленой Драпеко.

"Мы высоко оцениваем ее морально-нравственные качества и профессионализм. Мы продолжаем сотрудничать с ней в нашей депутатской работе и это решение поддержал депутат Алексей Ковалев", - заявила Дмитриева.

Отметим, что также по округу № 214 планируют выдвигаться единоросс Елена Рахова и член КПРФ Дмитрий Дмитриев. По информации ЗАКС.Ру, о готовности участвовать в выборах от этой территории заявляла руководитель регионального штаба незарегистрированной Федеративной партии Александра Бруссер.

Ранее Партия роста заявляла о готовности поддержать на выборах в Заксобрание Петербурга действующих депутатов Михаила Амосова (выдвигается от "Справедливой России - За правду") и Ирину Иванову из КПРФ.

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