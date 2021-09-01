Суд решил не ужесточать меру пресечения главе "Альянса врачей" по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы отказался изменить меру пресечения главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой на домашний арест по "санитарному делу", сообщил адвокат Дмитрий Джулай.
Прокуратура требовала взять Васильеву под домашний арест, однако суд решил оставить в силе запрет определенных действий.
1 сентября Васильеву принудительно доставили в суд.
Напомним, фигурантов "санитарного дела" обвиняют в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.
Ранее Преображенский суд уже вынес приговоры другим фигурантам дела. Любови Соболь, Дмитрию Барановскому и Кире Ярмыш назначили по полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину, Люсе Штейн и Олегу Степанову — год, Олегу Навальному — год условного срока.
*"Альянс врачей" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов