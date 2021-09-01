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Новости 1 сентября, 20:53

Суд решил не ужесточать меру пресечения главе "Альянса врачей" по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Суд решил не ужесточать меру пресечения главе "Альянса врачей" по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы отказался изменить меру пресечения главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой на домашний арест по "санитарному делу", сообщил адвокат Дмитрий Джулай.

Прокуратура требовала взять Васильеву под домашний арест, однако суд решил оставить в силе запрет определенных действий.

1 сентября Васильеву принудительно доставили в суд

Напомним, фигурантов "санитарного дела" обвиняют в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

Ранее Преображенский суд уже вынес приговоры другим фигурантам дела. Любови Соболь, Дмитрию Барановскому и Кире Ярмыш назначили по полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину,  Люсе Штейн и Олегу Степанову — год, Олегу Навальному — год условного срока. 

 

*"Альянс врачей" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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