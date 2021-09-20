ТИК №26 отменил признание недействительными бюллетеней с надомного голосования на УИК №1185

ТИК №26 отменил решение УИК №1185 о признании недействительными бюллетеней с надомного голосования, сообщается в телеграм-канале кандидата в депутаты Госдумы Надежды Тихоновой.

Комиссия признавала недействительными бюллетени из-за того, что ее члены не смогли подтвердить надомное голосование актами и другими документами. В спорном сейф-пакете оказалось 189 бюллетеней.

В 20:00 19 сентября в Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание. Комиссии ведут подсчет итогов. В ряде УИКов процедура сопровождается отстранениями и задержаниями членов комиссий, нарушением порядка и т.д. Из ТИК №36 вытолкали журналистов и членов комиссий.