Дмитриева назвала позитивным фактом влияние скандалов во время выборов на карьеру членов ГИК и ТИКов

Депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева прокомментировала отставку членов Горизбиркома Петербурга Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой, заявив, что город давно нуждался в кадровом обновлении избирательных комиссий. Кроме Краснянского и Егоровой ГИК также покидает секретарь Марина Жданова, написавшая заявление по собственному желанию.

"Считаю, что Петербург давно нуждался в кадровом обновлении избирательных комиссий. И лучше было бы, если бы соответствующая ревизия кадрового состава избиркомов прошла до сентября 2021 года, но тем не менее сам факт того, что скандалы и нарушения во время выборов влияют на будущую карьеру и судьбу некоторых людей — это факт позитивный, а последовательная позиция ЦИК, направленная на прозрачность выборов, хоть и не сразу, но дает свои положительные результаты", - заявила Дмитриева.

Она напомнила, что также 14 декабря также в отставку ушли главы некоторых ТИКов, в том числе — главы ТИК №№ 1, 12, 19, и 64 Ольга Нечаева, Светлана Воеводина, Дмитрий Козлов, и Светлана Балясникова. Центризбирком не раз выступал с критикой составов ТИК после выборов в 2021 году.

К примеру, в конце сентября ЦИК решил обязать территориальные избиркомы №№ 8 и 19, отвечавшие за выборы в округах №№ 212 и 218 соответственно, подать в суд для аннулирования результатов выборов на пяти участках, а глав ТИКов №№ 8 и 19 отправить в отставку. Дмитрий Козлов и Инесса Сафонова покинули свои должности добровольно спустя месяц после того, как Горизбиркомом отправил итоговый доклад об исполнении постановления Центризбиркома.