Хакеры атаковали сайты ФСБ и Минюста в новогоднюю ночь, требуя прекратить пытки в колониях

Команда хакеров Universal атаковала сайты ФСБ и Минюста в новогоднюю ночь, требуя прекратить пытки в колониях, сообщает правозащитный проект Gulagu.net.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, сайты в ночь на 1 января то были доступны, то нет, а около 02:00 на сайте Минюста появилась табличка о проведении работ на ресурсе. В своем телеграм-канале хакеры опубликовали скрин с сообщением о недоступности сайта.

Осечкин утверждает, что, по слухам, у руководства ФСБ "в новогоднюю ночь истерика приключилась", особенно в управлении "М", которое "курирует" Минюст и ФСИН. Он пожелал ведомствам скорее восстановить работу сайтов и "сделать всё от них зависящее, чтобы в подконтрольных им учреждениях ФСИН больше никто никого не пытал и не насиловал".

Universal заявили о себе в конце 2021 года. Они сообщили Gulagu.net, что атаковали сайт ФСИН. Осечкин призывал хакеров остановить атаку и дать возможность сотрудникам ФСИН восстановить работоспособность сайта.

Скандал вокруг пыток в колониях разгорелся осенью 2021 года. Правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появилось еще несколько частей. Осечкин сообщил, что правозащитники получили доступ к видеонаблюдению в более чем 60 учреждениях ФСИН.