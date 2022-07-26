Петербургская градозащита: Назад в будущее

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Градозащитное сообщество Петербурга арендовало теплоход, чтобы обсудить на нем насущные проблемы. С начала года участились случаи сноса зданий в историческом центре, в обозримом будущем ожидаются поправки в закон об охранных зонах. На фоне этого градозащитников исключили из органов, находящихся в контакте с властями. ЗАКС.Ру спросил у участников встречи, как действовать в сложившихся условиях.

Движение "Живой город" вечером 25 июля провело открытую встречу сторонников и единомышленников. Главная тема — вызовы, которые в последнее время встали перед градозащитным сообществом. Старую гвардию борцов за исторический Петербург исключили из ВООПИиК и Совета по сохранению культурного наследия при Смольном. "Группу Сокурова", которая в годы правления Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко была посредником между властью и общественностью, при Александре Беглове перестали приглашать в городское правительство. На днях режиссер Александр Сокуров выступил с открытым письмом, в котором объявил о разгроме градозащитного движения чиновниками и личном поражении.

Даже спокойно встретиться в пабе "Живому городу" не удалось. Хозяева заведения, с которыми была предварительная договоренность, накануне собрания объявили о вынужденном отказе в помещении. Градозащитники утверждают, что сделано это было после звонка "сверху". Рискуя получить проблемы и с другими площадками, организаторы встречи арендовали теплоход и провели трехчасовое собрание там. Пока теплоход ходил вперед-назад по Неве, градозащитники обсуждали свое будущее. С начала 2022 года в Петербурге активизировался снос исторических построек. Обсуждается возможность изменения городского закона об охранных зонах так, чтобы стал возможным демонтаж зданий, построенных до 1917 года в случае, если их признают не слишком ценными.

Низовые градозащитные инициативы не намерены прекращать работу. Правда, действовать им придется по старинке, опираясь только на собственные силы и не надеясь на контакты своих представителей с властью, говорили участники встречи. С другой стороны, о намерении создать при парламенте Петербурга комиссию по градозащитным проблемам уже заявил спикер Заксобрания Александр Бельский.

ЗАКС.Ру спросил у участников собрания на теплоходе, считают ли они, что градозащитное движение потерпело поражение, как нужно действовать в сложившихся условиях и верят ли они в работоспособность будущей парламентской комиссии.

Дмитрий Литвинов, "Живой город":

- Есть временные неудачи. Мне видится, что градозащитное движение в Петербурге все время побеждает по нарастающей. Есть волны, каждая из которых заканчивается все более и более значимыми победами. Первая — это "Группа спасения" Алексея Ковалева в 1980-е годы и появление объединенных охранных зон исторического центра. Вторая волна — ситуация с Валентиной Матвиенко в 2000-е. К концу нулевых удалось принять закон об охранных зонах, за который мы теперь печемся. Такое впечатление, что сейчас происходит попытка нового наезда на нас. Хочется верить, что кончится это тем, что закон станет еще жестче.

Формы публичной активности есть совершенно разные. Надо просто фантазировать, стараться привлекать новых людей, молодых. Сейчас люди массово выходят против закона о реновации, но это другой вопрос и он связан с личной собственностью. Я сам видел, как на Миллионной улице люди моментально самоорганизовывались против реновации исторического центра, препятствовали экспертам, которые пытались исследовать их дома, нас завалили сообщениями. Но потом, к сожалению, от них почти никого не осталось. Людей волнует их личное имущество, а когда говорят, что имущество это не будут трогать, зачастую их активность быстро проходит.

Ярослав Костров, "Центральный район за комфортную среду обитания":

- Градозащитное движение более чем живо. Александр Сокуров проиграл? Я считаю, что он сделал всё, чтобы проиграть. Слава богам, что мы от него избавились.

В сложившихся условиях нужно идти в народ и объяснять людям, что они могут потерять всё. Сейчас есть прекрасная возможность знакомиться с сотнями соседей. Каждый градозащитник, который присутствовал на этом собрании, может приходить на дворовые встречи по теме реновации и объяснять людям, как действовать, как спасать свои дома, а также говорить, что есть еще важный вопрос сохранения памяти и наследия. Потому что, даже если будут спасены их дома, всё равно останется необходимость спасать центр Петербурга. Не спасем центр города — от Петербурга ничего не останется.

Более чем уверен, что градозащитная комиссия в ЗакСе будет создана. И более чем уверен, что туда опять пригласят VIP-ов типа Сокурова. Считаю, что это путь пораженческий. Все эти VIP-ы ни в коем случае больше никогда не должны допускаться до градозащиты.

Анна Шушпанова, "Сестрорецкий актив":

- Конечно, градозащитное движение не проиграло. Люди все здесь и деятельность свою прекращать не собираются, не собираются сдаваться. У всех настрой боевой, все хотят заниматься этим дальше. Далеко не все присутствующие здесь были членами ВООПИиК, и они как занимались, так и продолжают заниматься своими проектами.

Сейчас, конечно, стало сложнее, появилось больше рисков. Но видите, люди находят возможность собираться. Сегодня было принято очень оригинальное решение с теплоходом. Сюда не могли прийти ни сотрудники центра "Э", ни полиция — никто не мог нам помешать. Сложная ситуация дает возможность принимать оригинальные решения.

Про планы создать градозащитную комиссию в ЗакСе я ничего не слышала, но раз уж Бельский такое обещал, мы можем ему организовать из Курортного района большое количество обращений, которые вынудят этот орган работать. Станет он работать или нет — зависит только от того, заставим ли мы его. К сожалению, так всегда. Активность всего, что создается властью, зависит от активности запроса.

Алексей Ковалев, бывший член ВООПИиК, бывший депутат ЗакСа (фрагмент выступления на встрече градозащитников):

- К сожалению, с уничтожением "нашего" ВООПИиК как площадки, мы потеряли площадку для того, чтобы проводить диалог между властью и общественностью. Сегодня этот диалог, я считаю, полностью разрушен. Они хотят создать квазиобщественность в лице прикормленных экспертов, чиновников, представителей номенклатуры, директоров музеев и так далее. Но, создавая эту подушку из квазиобщественности, собственно общественность толкают на другие методы. Мне кажется, нашей задачей должно стать предотвращение катастрофических последствий этой политики. Потому что политика эта ведет к тому, что народ — это одно, а власть — это другое.

Мы должны восстановить мосты. Для этого не нужно создавать, например, единую организацию, которая обязательно будет представлять всю общественность перед лицом города. Достаточно создать представительный орган из членов общественных групп, представителей разных движений, которые бы объединялись защитой культурного наследия.

Только об одном я прошу — давайте не путать одно с другим. Реновация — это реновация. Зеленые насаждения — это зеленые насаждения. Культурное наследие — это отдельная тема. Если мы создадим орган, объединяющий всё и вся, ничего хорошего из этого не получится. Будет перетягивание каната. Давайте заниматься культурным наследием. Кто хочет заниматься другим — на здоровье, никто не против. Просто нужно объединить именно эти силы. Объединить не под единым руководством, но именно создавая ступеньки перехода от низовых инициатив к общественно-государственным структурам. Этот орган не должен руководить, он должен представлять. Формирование такой структуры должно быть главной задачей нынешнего собрания.

Сергей Еремеев