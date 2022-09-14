Закон о городском экомониторинге: принять нельзя отменить

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Юридическая служба комиссии по экологии городского парламента прорабатывает законопроект "Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга". Принятый в 2006 году одноименный законодательный акт был отменен в 2021-м. Но теперь вновь появился в повестке дня. Как выясняется, отменять его планировали не один раз. О непростой судьбе закона – в материале ЗАКС.Ру.

Отменен с третьей попытки

Итак, региональный закон об экомониторинге был принят в Петербурге в 2006 году по примеру Москвы, где аналогичный акт был утвержден в мае 2004 года. И хотя московский являет собой более объемный и детализированный документ, петербургский четко определял объекты контроля: "Объектами экологического мониторинга на территории Санкт-Петербурга являются атмосферный воздух, почвы, зеленые насаждения, городские леса, водные объекты, объекты животного и растительного мира, особо охраняемые природные территории, состояние недр, источники антропогенного воздействия, природные факторы". По сути, вся природная среда Северной столицы.

Тем не менее после 15 лет работы законодательный акт был отменен. Как уже писал ЗАКС.Ру, в январе 2021-го комиссия по экологии под руководством Марии Щербаковой внесла на рассмотрение городского парламента шестого созыва законопроект о его отмене. Депутаты проголосовали за.

Любопытно, что первые попытки его отмены были предприняты еще в 2014 году. Тогда губернатор Георгий Полтавченко предложил депутатам ЗакСа отменить Закон об экомониторинге, внеся законопроект "О признании утратившими силу отдельных законов Санкт-Петербурга". Не получилось: депутаты комиссии по экологии и природопользованию опротестовали инициативу градоначальника. Напомним, в то время комиссию возглавлял депутат ЗакСа пятого созыва, доктор технических наук Виктор Ложечко.

Вторая попытка случилась в 2019 году.

- Тогда в закрытом формате комиссия по экологии (шестого созыва. – Прим. ЗАКС.Ру) внесла на общее рассмотрение законопроект депутата Щербаковой, отменяющий закон по экомониторингу, - рассказал председатель правления Экологического союза СПб Семен Гордышевский. - Узнал об этом за 2 дня до заседания. Выступил на этом заседании с обоснованной критикой и немедленно обратился к председателю ЗакСа Вячеславу Макарову и Денису Четырбоку, возглавлявшему комитет по законодательству. Сработало: предложение комиссии Щербаковой было отложено с рассмотрения ЗакСом.

Только с третьей попытки в январе 2021 года закон удалось отменить. Как считают экологи, получилось это из-за жестких ковидных ограничений, когда общественники и экспертное сообщество находились в режиме информационной изоляции, не имея возможности повлиять на процесс.

Без ответа

Зачем было отменять закон об экологическом мониторинге? В распоряжении редакции имеется ответ зампредседателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Ивана Серебрицкого от 29.04.2019 г. на запрос Семена Гордышевского. В нем чиновник поясняет, что попытки отмены принимались "… в связи с отсутствием правовых оснований для регулирования отношений в области государственного экологического мониторинга нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации". Иными словами, по версии Серебрицкого, федеральное законодательство не предоставляет возможности регионам осуществлять экомониторинг.

Между тем, согласно заключению юристов регионального отделения партии "Альянс зеленых", предоставленному в мае 2019 года, закон "Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга" "…не противоречит федеральным законам; а создание и функционирование территориальных сетей наблюдения исполнительной власти субъекта РФ в части государственного мониторинга… является обязанностью органов государственной власти субъекта РФ".

На вопрос ЗАКС.Ру о причине отмены закона, заданный комитету в июле 2022 года, пришел ответ ведомственной пресс-службы. Во-первых, в нем не было ссылок на какие-либо федеральные препоны. Во-вторых, изданию предложили ознакомиться с заключением юридического управления аппарата ЗакСа от января 2021 года. В нем опять-таки нет ни ссылки на противоречие федеральному законодательству, ни причины отмены Закона № 155-21 от 29.03.2006.

Простое решение

Своя версия имеется у экологического сообщества города.

- В 2008 году в Санкт-Петербурге был приостановлен мониторинг почв, - рассказал Семен Гордышевский. – В течение десяти лет измерения, несмотря на тот самый закон, не проводились. Согласно информации, опубликованной в 2007 году, уровни загрязнения уже были высокими. В наших почвах содержится большое количество тяжелых металлов, бензапирена, диоксинов. Причем со временем их концентрации увеличиваются. (Это показали фрагментарные данные о состоянии городских грунтов, проведенные комитетом в 2019 году под давлением экологического сообщества. Однако назвать их экомониторингом нельзя.) Информация тревожная, требующая принятия мер. Но создается впечатление, что кому-то показалось проще упразднить закон, закрыв тем самым проблему.

Отсутствие регионального закона об экомониторинге не способствует совершенствованию механизма контроля за состоянием окружающей среды. Так, экологи убеждены, что система мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга морально и технически устарела. Она оценивает уровень загрязнения городского воздуха всего по трем-четырем, максимум - по пяти загрязнителям. Что для сегодняшнего дня с колоссальными потоками автотранспорта, развитым промышленным комплексом, трансграничными переносами загрязнителей явно недостаточно. По сути, горожане владеют лишь частичной информацией о качестве воздуха, которым дышат. Например, в перечне приоритетных загрязнителей отсутствуют бенз(а)пирен и формальдегид, оказывающие наиболее негативное влияние на здоровье петербуржцев. Не говоря уже о веществах, включенных в список Стокгольмской конвенции 2001 г. о стойких органических загрязнителях.

При этом Москва мониторит атмосферный воздух по двадцати загрязнителям. Никто не отказывался там и от мониторинга почв. Что дает органам власти более полное представление об экологической ситуации в мегаполисе, стимулируя тем самым к поиску оптимальных решений по снижению экологических рисков.

Еще в 2013 году ВОЗ признала загрязнения в атмосферном воздухе канцерогенным фактором. "Загрязнение воздуха может приводить к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям, раку легкого, может быть причиной неблагоприятных исходов беременности и нарушений функционирования центральной нервной системы", - говорится в отчете ВОЗ.

- Столица развивает и совершенствует свой закон об экомониторинге, что позволяет органам власти принимать грамотные решения, - считает Семен Гордышевский. – И это напрямую сказывается на здоровье москвичей.

Безусловно, на здоровье населения влияет множество факторов, в том числе качество продуктов питания, жилья, образ жизни, наличие вредных привычек, социальное положение и т. д. Но экологический фактор, по мнению ученых, самым серьёзным образом определяет здоровье, и в первую очередь, в классах таких болезней, как онкология, врождённые аномалии, заболевания органов дыхания. Здесь его влияние доминирует: неслучайно эти болезни получили название "экологически обусловленные".

Депутаты разберутся, где поставить точку…

И все-таки петербуржцам не стоит терять надежды. В мае нынешнего года с предложением разработки обновленной версии законопроекта об экомониторинге к депутатам комиссии по экологии ЗакСа обратился замглавы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Владимир Уваров.

Вот как прокомментировал данную инициативу ЗАКС.Ру депутат из комиссии по экологии городского парламента Андрей Рябоконь:

- Почвы, водные объекты, атмосферный воздух и т. д. должны быть включены в предмет городского мониторинга. Мы со своей стороны будем готовить соответствующий региональный законопроект, либо дополнения в Экологический кодекс Санкт-Петербурга. Это уже дело юридической техники. Концептуально важно, чтобы мониторинг всех объектов природной среды был законодательно закреплен. Работа по этому вопросу шла в течение лета. И уже на одном из первых заседаний комиссии мы выступим с такого рода инициативой, - пообещал депутат.

Возможно, на этот раз с местом, где поставить точку в словах - "принять нельзя отменить", депутаты не ошибутся.

Лина Зернова